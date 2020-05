BATAGUASSU| Traficante abandona camionete roubada com 448 quilos de maconha na BR-267

Veículo transportava 26 fardos da droga ©Divulgação/PRF

Um traficante abandonou uma camionete S10 roubada, carregada com 448 quilos de maconha, nesta segunda-feira (18) na rodovia BR-267 em Bataguassu, município a 335 quilômetros de Campo Grande.





O veículo e a droga foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) depois que o suspeito, desobedeceu as ordens de parada dos agentes, durante fiscalização de rotina na rodovia.





Ao notar o bloqueio policial o traficante fez o retorno na rodovia e durante o trajeto, avançou com o veículo na vegetação à margem da pista. Em seguida ele fugiu a pé em meio a um matagal e não foi mais visto pelos policiais.





No veículo, a equipe encontrou 26 fardos de maconha. As placas do carro também eram falsas, sendo as verdadeiras de Mongaguá, SP, onde havia sido roubada em março deste ano. O automóvel e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Bataguassu.





Por Adriano Fernandes