BATAGUASSU| Ao perseguir carro suspeito, viatura da PM derruba o muro de cemitério

Ao tentar abordar um veículo suspeito de carregamento drogas, uma viatura da Polícia Militar sofreu um acidente na madrugada de hoje (29), na cidade de Bataguassu, que fica a 335 km de Campo Grande. Durante a perseguição, outro automóvel cruzou na sua frente e para evitar o choque, a viatura acabou batendo no muro do cemitério municipal.

De acordo com o site Da Hora Bataguassu, os policiais sofreram escoriações leves e depois foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal, onde tiveram o devido atendimento e logo depois liberados.

As informações preliminares foram que ao perceber um carro suspeito de carregar drogas, a viatura da polícia tentou fazer a abordagem, no entanto o motorista iniciou uma fuga pela cidade e durante a perseguição, um terceiro veículo cruzou na frente. O policial desviou, perdeu o controle, para evitar um acidente maior. Vai ser realizado perícia técnica no local.