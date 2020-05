CAPITAL| Sorteiro de blocos/apartamentos no Jardim Inápolis acontece nesta sexta-feira na sede da AMHASF

Os beneficiários e futuros moradores saberão a localização de suas moradias

Em atendimento à Portaria 163/16 do Programa Minha Casa Minha Vida/FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), o setor social da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) realiza nesta sexta-feira (29) às 9 horas, na sede Agência, o sorteio público para designação dos blocos/apartamentos destinados às 66 famílias candidatas, previamente selecionadas, para morar no Residencial Jardim Inápolis, localizado no Indubrasil.





Esta etapa acontece após a análise dos dossiês já enviados e analisados pelo agente financeiro, a Caixa Econômica Federal, esta gestora do programa. Em atendimento ao Decreto Municipal de prevenção à CIVID-19, a ação acontecerá online. Para assegurar a transparência do certame, duas famílias foram convidadas a acompanhar o certame, em representação a todos os futuros moradores, além dos representantes da construtora responsável pelo empreendimento (Engepar) e Defensor Público Geral do Estado, Fábio Rombi.





Após a realização do sorteio eletrônico, a relação dos candidatos, designados com sa respectivas numerações de bloco e apartamento, será publicada em Diário Oficial. Esta é uma etapa importante do PMCMV que sinaliza a finalização das fases para entrega deste empreendimento, que serão autorizadas pela Caixa. As demais serão as vistorias dos imóveis, assinatura de contratos e entrega das chaves.





ASSECOM