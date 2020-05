BATAGUASSU| Acidente deixa dois feridos na MS-395

O caso aconteceu na noite de ontem (20), no Km 71 da MS 395, próximo ao laticínio da cidade

Aizel da Silva Capato, 52 anos, ficou gravemente ferido em acidente de trânsito envolvendo carro de passeio e caminhão. O caso aconteceu na noite de ontem (20), no Km 71 da MS 395, próximo ao laticínio, em Bataguassu, distante 335 quilômetros de Campo Grande.





Conforme boletim de ocorrência, a vítima dirigia um GM Corsa verde - de placa de Campinas - (SP) e tinha como passageiro Edvaldo Aparecido Restani, 49 anos, quando ao fazer uma conversão acabou atingido por um caminhão - de placa de Ji-Paraná (RO) - conduzido por um homem de 39 anos, que fazia uma ultrapassagem.





Ainda de acordo com registro policial, os dois veículos seguiam ao sentido Bataguassu/ MS-338. Aizel ficou preso às ferragens e foi retirado por equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado ao pronto-socorro da cidade com fraturas expostas nas pernas, clavícula e coluna cervical.





Devido a gravidade foi transferido para o hospital de Três Lagoas. Edvaldo sofreu ferimento leves e também foi socorrido para uma unidade de saúde. O motorista do caminhão saiu ileso. O carro de passeio ficou destruído. O caso segue sob investigação na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.

Por Viviane Oliveira