ALEMS| Nesta quarta-feira, deputados votam projetos sobre eventos comemorativos

Os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem votar - nesta quarta-feira (13), em segunda discussão - cinco proposições sobre datas comemorativas no Estado. O Projeto de Lei 81/2019 , do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), institui o mês do Doador de Sangue e Medula Óssea, a ser celebrado anualmente em abril.