ÁGUA CLARA| Não é hora de fazer política e pensar em si, mas de pensar em nós, em todos”, diz Tupete

Nesta quinta-feira (21), o prefeito Edvaldo Alves de Queiroz , o Tupete (PDT), fez um desabafo em relação ao seu empenho e de sua equipe no enfrentamento à pandemia do coronavírus. “É dia e noite monitorando nossa saúde”, cita o prefeito, observando que desde o dia 23 de março, quando foi publicado o primeiro decreto, tem se reunido por vídeo conferência, por telefone e com a equipe de Saúde, para adotar medidas que sejam acertadas e que resultem na salvação de vidas.





“Estou preocupado com a população, pois hoje já temos no Brasil 19 mil perdas de pessoas, com famílias, pais, mães e avós”, lamentou.





Em relação à política - vale lembrar que em 2020 tem eleição -, ele disse que não tem a menor preocupação no momento atual. “Me questionaram se eu não iria tirar foto com meus pré-candidatos [a vereador]; rapaz, eu quero cuidar para esse Covid-19 não chegar aqui, isso dai [tirar foto com pré-candidatos] lá pra agosto a gente faz, se tiver política”, disse, completando que o momento atual é de ter responsabilidade. Quanto às eleições, disse que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Congresso Nacional.





“Acho uma irresponsabilidade dos adversários políticos visitar famílias agora; agora é [hora de], unir buscar salvar vidas e não de política”, afirmou.





No atual momento, por exemplo, diz que a preocupação é em como fazer para realizar a barreira sanitária na cidade, uma vez que tem que ser bem pensada e elaborada. “Tenho muito orgulho dos profissionais de Saúde do nosso município; equipe 10”, afirma.





Por fim, diz que, embora saiba que alguns decretos não tenham agradado a todos, tem certeza que lá na frente vai agradar, pois vai surtir efeito.





“Não é hora de pensar em "si" e sim "nós", em todos”, completa, finalizando que “fui eleito para governar, escolher pessoas para secretarias e fazer; e eu estou fazendo isso: gestão. E se Deus quiser, vamos vencer”.





