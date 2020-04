Vereadores agradecem repasse de R$ 330 mil e destacam atuação do deputado Felipe Orro por Aquidauana

Na semana em que o deputado estadual Felipe Orro (PSDB) anunciou repasse dos R$ 330 mil de suas emendas parlamentares destinadas ao combate da pandemia Covid-19 em Aquidauana, os vereadores Edinho Grance (PSD) e Moacir Pereira (PSD) enalteceram, durante sessão da Câmara Municipal na manhã desta quarta-feira (22), as propostas e realizações do parlamentar. Felipe é o único representante de toda região na Assembleia Legislativa e só para Aquidauana já destinou R$ 1.846,00 milhão em emendas parlamentares.





Edinho citou a disposição e rapidez do deputado sempre que é procurado pelas lideranças de sua cidade. “Agradeço não só por mim mas pelos demais vereadores que pediram lá atrás essa emenda. Uns pediram academia, outros pediram reforma na recepção do Laboratório Municipal, vossa excelência [se referindo ao vereador Moacir Pereira] solicitou um veículo para região de Cipolândia. Mas no momento, este dinheiro foi convertido para o confronto do novo coronavírus Covid-19”, afirmou nas explicações pessoais o vereador.





Do microfone de apartes, Moacir Pereira lembra que acompanha o trabalho de Felipe Orro há pelo menos 20 anos e assegurou que o deputado é o parlamentar que mais envia emendas ao município de Aquidauana. “Felipe nos enche de orgulho com sua atuação e sua atitude. Prova disso é que ele é o deputado que mais traz emendas, mais traz recursos para Aquidauana e região. O repasse dos R$ 330 mil para Aquidauana prova que o deputado tem um carinho especial por nós. Felipe é respeitado e tem ficha limpa. Ele nunca nos envergonhou com seus posicionamentos", afirmou Moacir.





Críticas





A bancada do PSD na Câmara de Aquidauana tem atuado forte cobrando da Prefeitura postura séria frente aos problemas na Saúde, sobretudo com a responsabilidade de resolver todas as questões evidenciadas pela população como falta de remédios nos ambulatórios públicos, médicos com salários atrasados, aumento dos casos de dengue no município, entre outros problemas enumerados pelos vereadores.





Edinho Grance solicitou ainda que o Legislativo Municipal use sua prerrogativa maior que é a de fiscalizar as ações do Executivo e averigue como estão sendo feitas as execuções orçamentárias da Prefeitura quanto aos recursos enviados recentemente para à Saúde. “Como está a situação dos repasses para à Saúde local? Pois, sabemos que foram pagas algumas emendas dos deputados estaduais. Inclusive, o deputado Felipe Orro anunciou o repasse dos R$ 330 mil. Cabe a nossa Casa de Leis averiguar em que pé que está a situação das emendas parlamentares destinadas ao enfrentamento do novo coronavírus em Aquidauana”, destaca.





Final do ano passado, Felipe Orro protocolou pedido na Secretaria de Saúde do Estado solicitando liberação de R$ 330 mil em emendas de sua autoria para atender à Saúde de Aquidauana. Além deste montante, o deputado já encaminhou R$ 631 mil para Saúde do município, R$ 690 mil para Educação e R$ 525 mil para Assistência Social.





ASSECOM