TRÊS LAGOAS| Saúde do Município recebe doação de 5 mil máscaras pela Empresa Kidy Calçados

Na manhã desta terça-feira (14), o prefeito Angelo Guerreiro e a secretária municipal de saúde, Angelina Zuque, se reuniram com a equipe de funcionários da empresa Kidy Calçados para receber a doação de 5 mil máscaras descartáveis.





Produzidas na própria Unidade Três Lagoas da Kidy Calçados, as máscaras foram recebidas com alegria pelo prefeito. Ao cumprimentar o gerente de produção, Vilmar Fagundes, Guerreiro frisou a importância da união entre Poder Público e empresas privadas na conscientização e prevenção contra a COVID-19.





“É uma imensa satisfação saber que temos no Município, empresas preocupadas com o bem social. Vivemos um momento crítico de pandemia e, nem sempre, os materiais que necessitamos chegam dentro do prazo. É hora de unirmos as forças e pensar que a Saúde Pública é responsabilidade de todos, desde o cuidado e higiene pessoal até ao profissional e Unidade de saúde devidamente equipados. Muito obrigado”, agradeceu o prefeito.

©DIVULGAÇÃO Para Angelina, “essas cinco mil unidades de máscaras vão reforçar o estoque das nossas Unidades de Saúde, onde a demanda é diária. A máscara é um dos itens de proteção contra o Coronavírus e nossos profissionais de saúde merecem esse cuidado. Obrigado por somar forças à nossa gestão pela prevenção da nossa população”, completou a secretária.





O gerente Vilmar representou a equipe ao conversar com o prefeito. “Nosso sentimento é de responsabilidade social, poder participar das medidas de prevenção contra esse vírus e somar forças com a Prefeitura de Três Lagoas para evitarmos novos casos, esperando que tudo volte ao normal”, explicou.





A Kidy tem a liberação de produção da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). As máscaras são fabricadas em TNT laminadas, com fibra de vidro e livre de odores e com duas camadas. Como a fabricação de calçados está parada por causa da pandemia, a Unidade Três Lagoas trabalha atualmente com 100 funcionários na produção das máscaras, tendo uma meta diária de 10 mil peças por dia, para socorrer o mercado que já estava com este item em falta.

©DIVULGAÇÃO

