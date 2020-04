CAPITAL| Vereador Carlão ressalta a união de esforços para minimizar prejuízos causados pela Pandemia

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, dessa terça-feira (14) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), afirmou que nesse período de Pandemia se faz necessária a união de esforços para minimizar os prejuízos causados a população em geral pelo isolamento social. Carlão ressaltou sua preocupação com o desemprego e instabilidade econômica, ressaltando o trabalho da Câmara em favor dos munícipes.





“Estamos preocupados com a demora para resolvermos essa situação do isolamento social. A saúde de todos tem sido nosso foco principal, mesmo assim o desemprego também é algo que nos preocupa muito. Sou solidário a todos que neste momento estão se dedicando para conter a Pandemia, especialmente os profissionais da saúde. Eles estão na linha de frente. Por isso, acredito nas medidas assertivas do prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja, tanto na prevenção, quanto as medidas para manter a estabilidade econômica da Capital e do Estado”, ponderou Carlão.





Carlão disse que neste fim de semana percebeu um aumento na aglomeração de pessoas.





“Tem gente fazendo festa, encontros, aglomerações. Agora não é hora disso. É preciso ter de cautela. Quem puder cumprir o isolamento social, que cumpra. Nós aqui Câmara estamos trabalhando muito preocupados com a saúde e a estabilidade financeira da cidade, no comércio e demais setores que estão aos poucos retomando suas atividades. Precisamos colaborar para manter os empregos, a estabilidade econômica, mas sem descuidar das medidas necessárias de prevenção”, ponderou.





Por: Janaína Gaspar