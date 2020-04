TRÊS LAGOAS| Prefeito recebe Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário da Região em seu gabinete

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, recebeu em seu gabinete neste última terça-feira (28), a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário da Região.





Adílio Santos, Fernando Castro e Wellington Vieira Melo estavam acompanhados do ex-secretário de Meio Ambiente, Toniel Fernandes. Conversaram com o prefeito sobre as ações sociais do Sindicato colocando em pauta a preocupação quanto a Pandemia do novo Coronavírus.





Angelina Zuque, secretária de Saúde de Três lagoas, que também participou da reunião, apresentou um pouco das investidas da prefeitura para conter a Covid-19 e colocou as ações que podem ser implementas pelo Sindicato junto aos associados para a prevenção contra o vírus.





Ao conhecer as ações sociais desenvolvidas pelos sindicalistas, entre elas os atendimentos aos familiares, Guerreiro parabenizou a equipe. “Vocês estão fazendo um trabalho dinâmico e em grupo vieram buscar mais informações e subsídios para manter suas famílias o mais longe possível do Coronavírus. Vejo isso com positividade”, disse Guerreiro.





ASSECOM