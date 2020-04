TRÊS LAGOAS| Governo do Estado realiza Barreira Sanitária no Município

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou nesta quarta-feira (01), a Barreira Sanitária em Três Lagoas. A ação está sendo realizada no Posto Fiscal no início da BR-262 (saída para o Estado de São Paulo), com o objetivo de orientar motoristas e passageiros sobre medidas preventivas contra o COVID-19 (Coronavírus).





Com apoio das equipes da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ), SEST/SENAT e IAGRO, a Barreira consiste na abordagem orientativa de condutores e ocupantes de veículos que estão entrando no Município e identificação de possíveis sintomas relacionados ao Coronavírus.





De acordo com o Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Leandro Mota de Arruda, “os agentes estão orientando sobre prevenção ao vírus, explanando sobre o número de casos em Três Lagoas e na região e, realizando uma breve entrevista para identificar alguma pessoa com suspeita ou sintomas semelhantes ao COVID-19. Neste caso, além da orientação de isolamento em casa, podemos solicitar o acompanhamento dos profissionais de saúde para as devidas providências”, explicou.





Sem prazo definido para terminar, os condutores que chegarem em Três Lagoas receberão material informativo, noções de higienização e, caso haja alguma suspeita de gripe, máscaras.













ASSECOM