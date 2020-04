Se o exame confirmar a morte por Covid-19, o douradense é o mais jovem a morrer da doença no Brasil. Jovem de 21 anos morre com suspeita de Covid-19 em Dourados Morreu na madrugada desta quinta-feira (2) no Hospital Universitário de Dourados, um jovem, de 21 anos, com suspeita do novo coronavírus (Covid-19).





Segundo informações apuradas pela reportagem da 94FM, ele procurou a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no início da tarde de ontem (1°), com dor no peito, falta de ar e muita tosse. Depois de receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário. Na madrugada , ele não resistiu e morreu.





O óbito suspeito está em investigação. Exames serão feitos para confirmar se a morte foi causada por Covid-19 ou outra doença.





Se o exame confirmar a morte por Covid-19, o douradense é o mais jovem a morrer da doença no Brasil.





Casos confirmados do novo coronavírus em Dourados





De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, com dados atualizados até as 17h de ontem (1°) em Dourados, são sete casos suspeitos de Covid-19. São seis de pessoas que moram no município e um de cidadãos que vive em municípios próximo. As confirmações da doença contabilizam três: Um jovem, de 21 anos, uma mulher de 52, e um homem, de 30 anos.





Morte em Dourados por Covid-19





Uma idosa, de 64 anos, morreu no dia 30 de março com Covid-19 em um hospital particular de Dourados, foram diagnosticados com a doença.





A vítima, que morava em Batayporã, tinha pneumopatia crônica, condição que pode ter contribuído com a grave evolução do quadro, segundo investigação da Secretaria de Estado de Saúde. Antes de ser encaminhada para Dourados, no dia 26 de março, a idosa deu entrada em um hospital particular de Nova Andradina.





Fonte: Alô Dourados