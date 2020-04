TEMPORAL| Teto de pavilhão de eventos desaba e prefeito estima prejuízo de R$ 1,2 milhão

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os ventos na cidade chegaram a 162 km/h

Cobertura do Parque exposição desabou durante temporal com ventos de 146 km/h

A cobertura do pavilhão de eventos do Parque de Exposição desabou durante o temporal na noite de ontem (14), em Laguna Carapã, distante 287 quilômetros de Campo Grande. O prefeito da cidade, Itamar Bilibio (MDB), estima prejuízo em torno de R$ 1,2 milhão. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os ventos na cidade chegaram a 146, 52 km/h.





Ainda conforme o prefeito, também foram registrados quedas de árvores e casas destelhadas. Equipes da prefeitura ainda estão fazendo os levantamentos dos estragos nesta manhã.





Em Dourados, choveu 18 mm (milímetros) entre a noite de ontem e a madrugada de hoje com ventos de 33 km/h registrado às 20h57, segundo o Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste. Conforme a defesa Civil, foram registradas quedas de três árvores nesta manhã. Uma caiu sobre a fiação elétrica na Rua Coronel Ponciano em frente ao cemitério. As outras duas foram na Rua Toshinobu Katayama, na área central.

Árvore de grande porte caiu na Rua Coronel Ponciano em frente ao cemitério ©Helio de Freitas

Entre os municípios de Amambaí e Ponta Porã choveu granizo. A rodovia MS-389 ficou coberta de pedras de gelo. Em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, dezenas de casas foram destelhadas e o teto de uma faculdade desabou com a força dos ventos. Veja, abaixo no mapa, as áreas de vermelho e laranja mostram os pontos mais atingidos pelo temporal.





Fonte: campograndenews

Por: Viviane Oliveira e Helio de Freitas