IVINHEMA| Tempestade causa estragos no município

Entre eles falta de energia, linha telefônica, queda de árvores e casas destelhadas Paço municipal também teve queda de árvores ©Tatiana Progeti

Na noite de segunda-feira (13), uma forte chuva acompanhada por fortes ventos, vitimou o município de Ivinhema, como já era previsto pela Defesa Civil de Ivinhema.





De inicio pode constatar vários prejuízos e danos na cidade, como casas destelhadas, queda de árvores de pequeno e grande porte, bem como a obstrução de algumas avenidas pela queda de árvores, que foi o caso da que fica em frente ao Fórum do município. Algumas árvores foram ao chão na maioria dos bairros da cidade, muitos bairros sem energia elétrica, sem funcionamento de operadora telefônica. O paço da prefeitura também foi alvo dos fortes ventos, onde algumas árvores de grande porte caíram e algumas tiveram seus galhos soltos.





Algumas famílias tiveram além de prejuízos como queda de muros, cercas e portões, a perca de geladeiras, televisões e demais móveis, pois tiveram suas casas inundadas. Diante da grande necessidade a prefeitura municipal de Ivinhema através defesa civil, sob a coordenação do Paulo Cesar está realizando trabalhos de reparos desde a noite de ontem, retornou os trabalhos as 6h 30min de hoje (14), para amenizar os estragos causados pela cidade, a secretaria de obras também esta ajudando no processo de retirada de árvores.





ASSECOM