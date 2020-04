TECNOLOGIA| Satélites de bilionário provocaram "chuva de luz” no céu de Campo Grande

Não é a primeira vez que um dos lançamentos de satélites da Starlink é vista no Brasil

Foto encaminhada por leitor mostra show de luzes no céu campo-grandense

As luzes vistas pelos campo-grandenses, na noite de ontem, não foi o treinamento do Exército Brasileiro com aeronaves, muito menos chuva de estrela cadente. Foram os satélites do bilionário Elon Musk, da empresa Space X, lançados ao espaço. Eles serão vistos, novamente, nesta noite das 17h50 às 18h15.





Segundo Rafael Pereira Silva, ex-coordenador do Clube de Astronomia Carl Sagan, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), esses satélites servem para oferecer internet de banda larga em todo o mundo.





“O que vimos foram satélites Starlink, da empresa Space X. Não eram fenômenos naturais porque estavam muito regulares, ou seja, tinham o mesmo espaço entre eles e seguiam na mesma velocidade. Geralmente, os corpos celestes como meteoros por exemplo, são vistos de maneira bastante desordenada.





O plano do milionário é criar uma constelação satélites para levar internet mais barata e de alta velocidade a qualquer local onde antenas normais não alcançam. Ideia é que o fornecimento de sinal comece até o fim deste ano. Conforme o tecnólogo em rede de computadores Pedro Vieira, daqui para frente será rotina essas visualizações de satélite no céu.

Em novembro do ano passado, o fotógrafo Egon Filter, de Porto Alegre (RS), conseguiu uma foto possível de enxergar perfeitamente o conjunto de satélites

O sul-africano Elon Musk, já foi notícia em MS quando teve uma foto estampada em outdoor de campanha de valorização da Polícia Civil do Estado. A publicidade causou polêmica e deu o que falar.

À época, outdoor podia ser visto em várias regiões da cidade ©REPRODUÇÃO/FACEBOOK





