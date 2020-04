Sul-mato-grossense acerta 15 números e ganha R$ 835 mil na Lotofácil

Ele dividiu o prêmio principal com outro ganhador, que apostou por canal eletrônico

Lotofácil paga quem acertar de 11 a 15 números ©ILUSTRAÇÃO

Um apostador de Mato Grosso do Sul foi um dos acertadores dos 15 números da Lotofácil e ganhou o prêmio de R$ 835.538,37. Sorteio do concurso 1955 foi realizado na sexta-feira (17), no Espaço Loterias Caixa em São Paulo (SP).





Apostador que ganhou o prêmio máximo é de Eldorado, no interior do Estado. Além dele, uma outra pessoa acertou os 15 números e os dois irão dividir o prêmio principal, de R$ 1.671.076,71, que totalizou os mais de R$ 835 mil para cada. O segundo ganhador fez a aposta via canal digital e não foi divulgado o estado de residência.





No concurso da última sexta-feira, os números sorteados foram 01, 02, 04, 05, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 e 25.





Além do sul-mato-grossense e do canal digital, ganhadores do prêmio principal, houve 278 apostas com 14 acertos e cada um ganhou R$ 1.849,56; 10.981 tiveram 136 acertos e vão receber R$ 25; 141.629 apostas ganhadoras de 12 pontos terão prêmio de R$ 10 e 741.163 fizeram 11 acertos, com premiação de R$ 5.





O próximo sorteio da Lotofácil será nesta segunda-feira (20), véspera de feriado, e tem prêmio estimado de R$ 1,5 milhão. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Fatura prêmio, de diferentes valores, quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.





Em fevereiro, um apostador de Campo Grande acertou os 15 números e ganhou prêmio de R$ 1,1 milhão na Lotofácil. Ele também dividiu o prêmio, de mais de R$ 3 milhões, com outro ganhador de aposta realizada por meio digital.





