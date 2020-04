Deputado Antônio Vaz comemora reabertura de celebrações nas igrejas

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), comemorou a abertura das igrejas, que até então não podiam celebrar cultos ou missas. Neste sábado (18). O Desembargador Paschoal Carmello Leandro, Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, tomou a decisão de alterar o parecer anterior que mandava fechar as igrejas de Campo Grande.





Para Vaz, a igreja tem um papel importante na sociedade. Na semana passada o deputado se reuniu com líderes evangélicos, para cobrar do prefeito a reabertura dos templos religiosos.





"As igrejas vão manter os cuidados de higienização, cuidando e zelando da saúde dos fiéis, a volta da celebração traz paz para quem está agoniado, Deus é o caminho nesse momento de pandemia, mas não devemos deixar de nos cuidar"comenta Vaz.





Por: Adriana Ximenes