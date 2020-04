Senador Nelsinho Trad consegue mais recursos para MS mesmo durante pandemia do Covid-19

Laguna Carapã, Aparecida do Taboado e Bataguassu serão beneficiados com verbas federais

Apesar da pandemia do coronavírus, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) que, se encontra em isolamento social e em recuperação após ter contraído o Covid-19, traz boa notícia para saúde de Mato Grosso do Sul. “Três municípios, Laguna Carapã, Aparecida do Taboado e Bataguassu, serão atendidos com recursos federais, respectivamente, nas áreas da saúde e do saneamento básico”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Por intervenção do parlamentar sul-mato-grossense, o Ministério da Saúde liberou, no último dia 23, R$ 142 mil para o município de Aparecida do Taboado em obras de reformas da Unidade de Atenção Especializada de Saúde. “Ao todo, serão R$ 710 mil para essas reformas, ainda faltam R$ 568 mil e vamos continuar batalhando para que sejam concedidos em breve para saúde de Aparecida do Taboado”, destacou o senador.





O município de Laguna Carapã também recebeu do Ministério da Saúde, em 20 de março, a liberação de R$ 19.998,00 para a reforma da Unidade de Atenção Especializada da Saúde. “Essa obra tem previsão de R$ 399.960,00 de orçamento do Ministério da Saúde, ainda falta a liberação de R$ 379.962,00”, comentou o senador.





E, na quinta-feira, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) destinou R$ 163. 243, 97 para obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Bataguassu. “O projeto de Bataguassu é de R$ 2,6 milhões. Conseguimos a liberação de R$ 1,2 milhão em setembro do ano passado, mais R$ 1,2 milhão em janeiro deste ano e, com esse último pagamento, todos os recursos da Funasa foram repassados para que Bataguassu tenha estação de tratamento de esgoto, o que representa mais saúde à população”, explicou o senador.





Ao todo, só no mês passado, mesmo com o período afastado das atividades parlamentares, o senador Nelsinho Trad conseguiu a liberação de R$ 2.390.446,28. Desses recursos, mais de R$ 2 milhões foram para obras de asfalto.





Asfalto para nove municípios de MS





Da Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco), foram liberados R$ 419.368,98 para pavimentação em Sonora. Outros R$ 78.000,00, também da Sudeco, para obras de pavimentação e drenagem em Tacuru. Do Ministério do Desenvolvimento Regional, houve a liberação de R$ 78.302,85 para o asfalto de Japorã.





No início de março, a Sudeco liberou R$ 600 mil para Jateí na aquisição de maquinário e R$ 600 mil para Deodápolis para pavimentação asfáltica das ruas do Jardim Deodápolis. O Ministério do Desenvolvimento Regional destinou R$ 98,6 mil para Angélica, nas obras de drenagem e asfalto da Avenida Rachid Neder; R$ 92.190,48 para Bandeirantes, 98.620,00 para Batayporã e Pedro Gomes recebeu R$ 54.095,24 para pavimentação de ruas.​

ASSECOM