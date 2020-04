PANDEMIA| MS tem 51 casos confirmados de coronavírus e outros 39 suspeitos são monitorados

Com mais três exames positivos para coronavírus (Covid-19), o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 51. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) monitora outros 39 casos suspeitos. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (01.04) em coletiva de imprensa online com autoridades do Governo do Estado.





Os casos novos são uma mulher de 36 anos, de Campo Grande, notificada em 30 de março, um homem de 60 anos, de Dourados, notificado em 25 de março, e um homem de 53 anos, de Três Lagoas, notificado em 28 de março. Do total de casos confirmados, sete pacientes estão internados, 16 estão em isolamento domiciliar e 27 pessoas finalizaram a quarentena e estão sem sintomas. O Estado mantém um óbito pela doença.





Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 595 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 494 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.





Os 39 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam protos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.





A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.





Por: Airton Raes – Secretaria de Estado de Saúde (SES)