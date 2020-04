Sábado com possibilidade de chuvas e temperaturas amenas em MS

A mínima hoje será de 17° C e a máxima de 31° C enquanto no Estado as temperaturas variam de 13° C e a máxima e 34° C.

Campo Grande terá um dia de parcialmente nublado a claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. A mínima hoje será de 17° C e a máxima de 31° C.





No Estado a instabilidade ao norte continua durante o período. No MS o tempo estará com sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas, um pouco mais de umidade e nebulosidade no norte, até segunda-feira. Os ventos de sul por conta da alta pressão deixam o dia claro e seco e as temperaturas se elevam rapidamente. A temperatura mínima será de 13° C e a máxima e 34° C.





A umidade do ar atinge índices de 20% à tarde no sul e sudeste do estado. Sábado e domingo com sol entre poucas nuvens, um pouco mais nublado e úmido no centro norte. Baixa umidade do ar à tarde, especialmente no sul do Estado.





Na segunda-feira uma frente fria se aproxima do sul e sudoeste do MS, tornando o tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





Por Rosana Siqueira