HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (11)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





Mercúrio, o planeta da comunicação, entra hoje em seu signo, trazendo mais leveza, descontração e sociabilidade. O astro também está em sintonia com Saturno e revela que o momento é propício para cuidar dos seus interesses, compartilhar suas ideias e vender seu peixe. O sábado tem tudo para fluir como você espera, em um clima alegre, movimentado e agitado, sobretudo nos contatos online. Você vai ganhar muitos likes e novas amizades devem surgir. Algumas podem fazer toda diferença em sua vida. Se está sem programa, a pedida para hoje é curtir um cineminha em casa e jogar conversa fora com quem estima. Poderá se entusiasmar na paquera e aproveitar o clima de romance no ar para encantar o crush. Na vida a dois, não vai faltar entendimento. O período é indicado para resolver pequenos atritos e ficar numa boa com o par.







Touro - 21/04 a 20/05





A Lua amanhece em aspecto nervoso com Vênus e essa energia pode atiçar sua possessividade nas relações pessoais. Por outro lado, a Lua se dá bem com Marte e promete um sábado positivo para agilizar seus interesses, ainda mais no setor profissional. Mercúrio, que hoje muda de signo, convida a reflir, meditar e buscar respostas para as questões da vida. Uma atividade que mescle espiritualidade e autoconhecimento pode te trazer mais compreensão, paz e confiança. No amor, há chance de sentir algo mais forte em conversa com alguém que te atrai bastante. Noite envolvente na paixão. Se tem um par, aproveite a companhia do cônjuge para se desligar do mundo aqui fora e atualizar o papo sobre os sonhos e as expectativas de cada um. Na intimidade, toques suaves de pele e troca de carícias vão despertar os desejos de ambos.







Gêmeos - 21/05 a 20/06





A Lua Cheia se movimenta em sua Casa 7, mas briga com Vênus, que segue em seu signo, pedindo cautela com desentendimentos em suas relações. Evite julgamentos precipitados e procure se colocar no lugar dos outros para entender pontos de vista diferentes dos seus. Em compensação, a mesma Lua fica em contato positivo com Mercúrio, seu regente, sinal que o dia é favorável para planejar ou mesmo iniciar um projeto em equipe ou parceria com gente de sua confiança. Convívio com amigos, ainda que seja online, vai levantar seu bom humor. Nas atividades ao ar livre, nos arredores de sua casa, poderá restaurar suas energias. Bom dia para dançar, andar de bicicleta ou praticar qualquer atividade física. Amor mais protegido à tarde e à noite. A dois, uma massagem relaxante após o banho deixará o casal pronto para o amor.









Câncer - 21/06 a 21/07





Enquanto a Lua aponta um dia rotineiro e propício para botar as tarefas em dia, Mercúrio ingressa hoje no ponto mais alto do seu Horóscopo, colocando em evidência a sua habilidade para se comunicar e a sua popularidade. Seus talentos devem sobressair nas atividades profissionais e os superiores podem valorizar mais as suas ideias e seu desempenho. Mas o astro também avisa que é o momento de cuidar melhor de seu bem-estar, dar atenção às necessidades do seu organismo e externar mais as suas emoções, pois tudo isso ajudará em seu equilíbrio físico e mental. Se estiver curtindo uma paixão secreta, sinalize essa atração para a pessoa do seu interesse. No romance, os astros favorecem a estreitar os laços com o par através da cooperação mútua. No sexo, o momento pede preliminares mais prolongadas e calma para o prazer fluir.





Leão - 22/07 a 22/08





Apesar de mandar vibrações tensas no começo do sábado, a Lua seguem em sua Casa do Prazer e favorece as suas conquistas. Contorne discussões nas primeiras horas e aproveite o restante do dia para fazer tudo o que gosta: a sorte vai sorrir para você. Pode ter notícia boa em uma questão financeira. O setor de estudos recebe as bênçãos de Mercúrio, que a partir de hoje passa a favorecer a inteligência e capacidade de memorização. Com a mente mais estratégica e o pensamento afiado, será possível resolver questões pendentes e perrengues. Nos assuntos do coração, poderá se encantar por alguém extrovertido e também exercer um forte poder de sedução. No romance, o dia pede novos estímulos e surpresinhas vão agradar. Pode ser um programa bem íntimo, mas recheado de coisas que você e seu amor curtem fazer juntinhos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Novidades chegam do seu planeta guardião e você pode tirar excelente proveito das vibrações de Mercúrio para cuidar de assuntos importantes. Use a força do seu regente para priorizar seus interesses, fazer trabalhos manuais, resolver problemas complicados ou negociar. Há possibilidade de se livrar de um desafio e começar um novo ciclo a partir de hoje. Se gosta de terapias alternativas, é um bom momento para lidar com isso: a energia de cura está de prontidão em suas mãos. Na paixão, os astros realçam a sua sensualidade e dão força para as suas investidas, se está a fim de atrair paquera. Para quem tem um relacionamento estável, o dia favorece ficar a sós com o par e fazer as tarefas do dia juntos. Na privacidade do quarto, os dois vão ficar à vontade para expressar os gostos e desejos sexuais, curtindo a intimidade que construíram.





Libra - 23/09 a 22/10





Pegue leve com manias e caprichos no começo do dia, mas o astral melhora e fica positivo logo em seguida. A Lua Cheia promete acentuar sua sociabilidade e você vai se expressar superbem, atraindo a simpatia alheia com facilidade. Além disso, Mercúrio muda de signo neste sábado, reforçando seu lado extrovertido, falante e dinâmico. O planeta da comunicação vai favorecer o diálogo e a reconciliação, portanto, aproveite essa energia para fazer as pazes e se reaproximar de pessoas importantes em sua vida. Se uma antiga paixão entrar em contato, pense em dar mais uma chance, pois o resultado pode ser diferente agora. Namoro a distância pode emplacar. Para quem já tem um(a) companheiro(a), o clima é de entusiasmo e entrosamento. Marte atiça seu erotismo e estimula tanto uma rapidinha quanto o sexo mais demorado.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aproveite o dia para organizar seus interesses, colocar armários em ordem e deixar tudo mais funcional à sua volta. Também é um momento indicado para cuidar do corpo e elevar a sua vitalidade através de exercícios e boa alimentação. Isso tudo sob os estímulos e as bênçãos de Mercúrio, que ingressa hoje em sua Casa Astral da Saúde, blindando a sua energia física e mental. Também é hora de buscar aperfeiçoamento, como fazer um curso ligado à sua profissão e aprender novas técnicas para atualizar seu currículo. Compras neste dia, só se forem de primeira necessidade. No lado amoroso, há boas chances de envolvimento com o crush. Romance que começar agora pode evoluir para compromisso sério. Se vive uma relação firme, o cenário astral é positivo para você e o par ficarem em casa, curtindo privacidade e acolhimento. Na cama, deve rolar muita integração sexual.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com a Lua Cheia brilhando em seu signo, sua energia se fortalece e você pode ter um sábado dos mais produtivos em suas tarefas. Depois de cuidar dos seus interesses, pode cair sem culpa na diversão e os astros dão mesmo sinal verde para o seu lazer. Eles apontam um dia favorável para atividades manuais, mentais, jogos que ativem a memória e a capacidade estratégica. A interatividade aumenta em seus contatos e redes sociais e você pode conhecer outras pessoas através de amigos, o que deve ser um belo incentivo à paquera. Mercúrio entra hoje em seu paraíso astral, estimulando a conversa e entendimento na paixão. A conquista estará mais perto do que imagina. Na união, o casal terá muita disposição para aproveitar o lado bom da vida e alegrias devem rolar a dois. As estrelas prometem uma noite de amor e prazer.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Mercúrio ingressa hoje no setor familiar do seu Horóscopo, destacando os assuntos do lar e os afazeres domésticos. O astro também pede um pouco mais de atenção aos parentes próximos, portanto, é o momento de reforçar as conversas com quem estima. É um bom dia para enfeitar a casa, fazer pequenos reparos, aconselhar ou ouvir conselhos de pessoas íntimas. Se precisar de sossego e paz, hoje não falta estímulo para buscar um lugar calmo em que possa curtir uns minutinhos de solidão. No lado sentimental, seu coração pode se surpreender numa paquera e há chance de despertar interesse em alguém mais velho. Na relação conjugal, peça com jeitinho para o cônjuge ajudar nas tarefas de casa, assim vai sobrar mais tempo para os dois ficarem juntinhos de papo pro ar. À noite, o clima de cumplicidade aumenta no romance e no sexo.





Aquário - 21/01 a 19/02





O dia amanhece com altos e baixos por causa de uma briguinha entre a Lua e Vênus, o que pode afetar seu bom humor e paciência. Mas esse astral logo perde força e quem passa a comandar é Mercúrio, que migra hoje para a sua 3ª Casa, destacando seu poder de comunicação e boa lábia. O sábado pode trazer contatos de surpresa, passeios curtos e conversas animadas, mesmo que sejam apenas por telefone e pelas redes sociais por enquanto. Mercúrio movimenta isso tudo e também favorece o contato com irmãos e primos. Poderá se reaproximar de pessoas queridas, incluindo quem paquera. É um momento super favorável para se declarar e mostrar o que quer na paixão. Se tiver um(a) parceiro(a), a programação será outra. Você e seu amor podem bolar algo diferente para fazer e o dia será de muita sintonia a dois. Na hora do sexo, vai cair bem uma massagem excitante.



Peixes - 20/02 a 20/03





Se você está atravessando um período de vacas magras e a grana virou uma grande preocupação, saiba que vai contar com o apoio astral para mudar essa situação. Mercúrio ingressa hoje no setor de suas finanças, estimulando sua energia e criatividade para pensar em alternativas certeiras e ampliar os ganhos. Não faltará força de vontade para virar o jogo a seu favor. Mercúrio também fica em harmonia com a Lua, que age no setor profissional do seu Horóscopo, incentivando o reconhecimento por uma competência que possui ou então o crédito por algo bem feito. No lado amoroso, poderá se apaixonar por alguém que não tenha o coração totalmente disponível no momento. Dê tempo ao tempo. Casados(as) podem aproveitar o dia para planejar viagens e passeios para breve. Na intimidade, o sexo tende a ficar mais quente e sem falsos pudores.





Por João Bidu