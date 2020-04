Quinta-feira será de céu claro e máxima de 37 °C em MS

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há previsão de chuva em nenhuma região

A quinta-feira (30) será de predomínio de calor em Mato Grosso do Sul, com máxima podendo chegar aos 37°C na região oeste do Estado. Não há previsão de chuva, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em Campo Grande, a manhã será de céu claro e, à tarde, claro com névoa seca. A temperatura máxima será de 32°C. Em Três Lagoas, Selvíria, Nova Andradina, Costa Rica e Água Clara, a máxima será de 34°C.





Na região sul do Estado, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A máxima será de 35°C em Dourados, Ponta Porã, Amambai, Mundo Novo, Sete Quedas, Jardim, Bodoquena e Maracaju.





Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, na região do Pantanal, terão máxima de 37°C nesta quinta-feira, com umidade do ar entre 30% a 65%.





Por Kerolyn Araújo