HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (30)

Áries - 21/03 a 20/04





Momento de assumir seu poder no seu emprego e reafirmar posição. Promessa de muito trabalho e pouco tempo para o lazer.Talvez esteja sendo muito exigente na paquera: solte seu lado criança e aposte na diversão. Quem já tem par, deve aproveitar melhor o tempo que tem junto de seu amor para namorar. Sexo intenso e com pegada firme.





Touro - 21/04 a 20/05





Muita energia e impulso na área profissional. Poderá fazer um curso que aprimore seu currículo, receber um prêmio ou elogios e reconhecimento. Na paquera, o amor que entrar agora em sua vida respeitará sua maneira de ser e apreciará sua autenticidade. No amor, canalize um pouco da sua energia e atenção para o relacionamento conjugal. Converse mais com o(a) parceiro(a), fique mais tempo em casa com ele(a).





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Netuno chama a criatividade, ativa a intuição, mas também pode trazer incertezas quanto ao futuro profissional. Por isso, o momento é ideal para se recolher, refletir sobre o que realmente deseja na carreira e revisar planos. O setor afetivo vai bem, podendo entrar em sua vida uma pessoa dinâmica. No romance, talvez seja necessário equilibrar a atenção que dá e a que recebe, inclusive no campo sexual.





Câncer - 21/06 a 21/07





Iniciativas na área financeira trarão bons resultados. Na vida profissional, seu trabalho renderá mais se atuar só. A Lua pede que pratique o desapego material. Na paquera, uma paixão que era secreta pode ser correspondida de forma muito intensa. No amor, há várias formas de demonstrar afeto e talvez o(a) companheiro(a) revele o que sente ao lhe proporcionar segurança e conforto. Entre quatro paredes, tudo pode acontecer.





Leão - 22/07 a 22/08





Momento de descoberta de uma competência útil à sua profissão. Aproveite, pois seu trabalho está sendo visto e avaliado. Estará acentuada sua percepção do que as pessoas sentem e necessitam. Na paquera, amigos podem apresentar alguém que é o match perfeito para você. Caso viva uma relação firme, você e seu amor poderão passar por um teste de resistência, do qual sairão mais firmes ou com visão realista do que é necessário mudar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Momento de expansão das ideias na carreira. Oportunidades poderão surgir de consultorias, cursos, ou indicações de pessoas que ajudarão no seu desempenho. Esse olhar amplo para a vida também inclui novas pessoas para se relacionar afetivamente. Período de amadurecimento na união: você e sua cara-metade vão deixar as pequenas diferenças de lado para viver a plenitude do amor. Desejos em alta.





Libra - 23/09 a 22/10





Oportunidade de se destacar em trabalhos que sejam ligados à natureza ou que beneficiem a comunidade onde vive. Quando estiver em momentos de diversão, poderá encontrar o par perfeito, mesmo que isso seja por meio de redes sociais ou aplicativos de namoro. Aventure-se com o(a) parceiro(a), ainda que seja em programas dentro de casa. Jogos, gincanas e desafios para se divertir com quem mora com você serão bem-vindos hoje. Seja autêntico(a) no sexo, mostre o que é prazer para você.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sua sensibilidade pode ajudar na definição dos rumos profissionais. Talvez precise equacionar melhor o trabalho e os cuidados com a família. Na paquera, nesse momento, há uma procura mais intensa por um crush que te preencha afetivamente. No relacionamento conjugal, a busca para que o outro o(a) complemente é importante, mas antes disso procure se entregar mais à relação. Sexo com leveza.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Seu foco está direcionado para a forma como realiza seu trabalho. Experimente fazer diferente para tornar suas funções mais rentáveis. O emocional comanda suas ações hoje, e poderá exagerar ao mostrar seus sentimentos na paquera. A dois, é possível que precise de mais espaço e peça atenção especial do(a) companheiro(a). Seus desejos sexuais estarão pegando fogo: estimule seu par.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aperfeiçoe seu trabalho para obter mais lucro. Quem trabalha em cargo de chefia deve ser favorecido (a) pelos astros. Nas finanças, Marte impulsiona seu desejo de ganhar dinheiro para adquirir coisas úteis. Na paquera, poderá iniciar um relacionamento amoroso com alguém mais jovem. Além disso, é possível que sinta um pouco de solidão hoje. Se já tiver seu par, talvez seja o momento de pensar em aumentar a família ou fazer planos ligados a viagens e diversões.





Aquário - 21/01 a 19/02





O mês termina trazendo a oportunidade de fazer algumas revisões no trabalho, aperfeiçoando seus métodos. Você está com energia e força criativa para encarar o que vier e se sair bem. Na paquera, busque alguém que te valorize e que seja dinâmico. O romance pode enfrentar altos e baixos, mas a paixão segue firme e os encontros sexuais continuam ótimos como sempre.



Peixes - 20/02 a 20/03





Procure deixar o ambiente profissional mais aconchegante e o trabalho fluirá melhor. Planos que ainda não estejam maduros devem permanecer em segredo. Na união, deverá optar por uma noite tranquila em casa, seja lendo, assistindo filme ou conversando sobre amenidades. Essa proximidade pode terminar em sexo.















Por João Bidu