Quarta-feira com calor de até 38°C e sem chuva em MS

Na Capital, dia ficará com céu parcialmente nublado e máxima poderá chegar aos 35°C

O primeiro dia do mês de abril será de muito calor em Mato Grosso do Sul, com máximas podendo chegar aos 38°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há previsão de chuva para nenhuma região.





Em Campo Grande, o dia será de céu parcialmente nublado e a temperatura máxima será de 35°C. Em Dourados, Amambai, Ponta Porã, Mundo Novo, Sete Quedas, Maracaju, Bonito e Nioaque, o céu ficará de claro a nublado, mas a máxima não passará dos 32°C.





Na região leste, a máxima será de 33°C em Três Lagoas, Cassilândia, Paranaíba, Água Clara e Nova Andradina. No Pantanal, o dia será de céu claro e a máxima poderá chegar aos 38°C em Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho.





Por Kerolyn Araújo