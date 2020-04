BBB20| Felipe Prior é eliminado do 'BBB20' com 56,73% dos votos

Manu e Mari, que também estavam no paredão, se salvaram e permanecem na casa.

Felipe Prior é o décimo eliminado do 'BBB20' ©Reprodução/Globo

Felipe Prior foi eliminado do "BBB20" nesta terça-feira (31) com 56,73% dos votos. Ele foi o décimo a deixar a casa.





O paredão bateu o recorde histórico do programa, com mais de 1,5 bilhão de votos.

Prior foi indicado no domingo (30) pela líder, Giselly.





Com isso, Manu Gavassi e Mari Gonzalez continuam na casa. Manu, puxada por Prior após indicação do participante, recebeu 42,51% dos votos. Mari, que terminou no paredão por ser a pior colocada com Gabi na prova do líder na quinta-feira (26) levou apenas 0,76%.





Em conversa com o apresentador Tiago Leifert depois de deixar a casa, Prior falou que ficou nervoso depois dos problemas que seu grupo de amigos enfrentou no começo da edição.





"Aqueles primeiro fatos no programa me desequilibraram muito."





Também falou que estava chateado com os rivais. "Eu já estava esgotado com o pessoal. Tava vendo muita hipocrisia nas pessoas. Tudo era muito lindo e maravilhoso. A vida não é assim."





Mas o eliminado admitiu que precisa pensar em algumas atitudes, principalmente depois que Leifert falou que ele precisa parar de gritar com a própria mãe. "Preciso melhorar nisso. Preciso melhorar em muitas coisas, e o 'Big Brother' vai me ajudar nisso."





Por G1