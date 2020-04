Prefeitos do interior expressam gratidão ao deputado Rinaldo por recursos para combater o novo Coronavírus

Prefeitos do interior do Estado procuraram o deputado estadual Professor Rinaldo nos últimos dias para tratar de assuntos relacionados ao novo Coronavírus. O motivo das ligações: a gratidão dos municípios beneficiados pelas emendas parlamentares, encaminhadas pelo deputado para o combate ao Covid-19.





Na semana passada, Rinaldo encaminhou mais de cinquenta por cento de suas emendas parlamentares para várias cidades do Mato Grosso do Sul aplicarem no combate à pandemia. No total, foram pagos vinte milhões de reais pelo Governo do Estado, na ação coletiva dos parlamentares da Assembleia Legislativa, que destinou recursos aos setenta e nove municípios.





Modesto explica que “os recursos das emendas parlamentares serão transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de cada município, com menos burocracia, e cada prefeito vai poder utilizar livremente nas ações que forem prioridades em sua respectiva cidade”. O prefeito Donato Lopes, de Rio Brilhante, em conversa com o deputado disse que “esse dinheiro veio em um momento oportuno, pois todos nós precisamos unir forças para enfrentar este problema de saúde, e somos muito gratos ao deputado Rinaldo, que destinou verbas que serão aplicadas nas ações mais urgentes para a realidade da nossa população”.





O presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, também falou com Rinaldo Modesto e salientou que todo o Estado se beneficia com as emendas parlamentares. Segundo ele “Não só Bataguassu, mas certamente todos os municípios terão mais recursos disponíveis no Fundo Municipal de Saúde para esta luta que aflige o mundo todo, e tenho certeza que todos os prefeitos compartilham deste mesmo espírito de gratidão”, ressaltou.





