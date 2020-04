Criança de 3 anos é torturada por padrasto e mãe e tem fratura exposta

Menina foi levada primeiro para UPA Leblon e de lá transferida para a Santa Casa de Campo Grande

©ILUSTRAÇÃO Mãe de 21 anos e padrasto de 19 foram presos por tortura de uma criança de 3 anos, no Bairro Santa Emília, em Campo Grande. O flagrante aconteceu por volta das 22h de ontem (21), quando os dois procuraram atendimento médico para a vítima na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon.





Conforme boletim de ocorrência, a criança apresentava lesão no rosto e fratura exposta na perna. Indagada, a mãe disse que a filha havia caído do berço. Porém, o médico que fazia o atendimento desconfiou do padrasto e acionou o Conselho Tutelar, que comunicou o fato à delegacia de plantão.





Em razão dos ferimentos, alguns já em fase de cicatrização, a vítima foi levada para a Santa Casa. Lá, a mãe acabou se contradizendo e confirmando que batia na filha. Ela disse ainda que na semana passada o padrasto havia dado uma surra na menina usando um fio de ventilador.





A mãe contou ainda que só procurou a Upa porque a menina estava reclamando de dores na perna. A mãe e o rapaz, foragido da Justiça, foram presos em flagrante. Um bebê que a mulher carregava no colo foi para o abrigo. O caso foi registrado como tortura na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.





À espera de cirurgia - A menina está na Santa Casa de Campo Grande. A informação é que ela chegou à 1h15 desta terça-feira, levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A paciente tem várias diversos ferimentos, escoriações no rosto e queimadura em coxa esquerda. Além disso, teve fratura exposta na perna esquerda, na tíbia.





Segundo a assessoria de comunicação do hospital, a menina está consciente, orientada e comunicativa. Respira sem ajuda de aparelhos, passou por exames e está em avaliação da ortopedia. Ela vai precisar fazer cirurgia na perna fraturada.





A história contada inicialmente na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) para a qual a criança foi levada, sem roupas íntimas, é de que havia caído de berço às 17h de domingo (19). A mãe disse que a menina havia caído da altura de cerca de 80cm e que tinha encontrado a filha no chão, “chorando e se queixando de dor em perna esquerda”, onde havia um ferimento.





Paciente apresenta diversos ferimentos pelo corpo, escoriações em face que segundo a mãe são por arame farpado e queimadura em coxa esquerda.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira, Daniela Errobidarte e Marta Ferreira