PARAÍSO DAS ÁGUAS| Município tem m um caso suspeito de Covid-19

A divulgação foi da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, informou nesta segunda-feira (13), no boletim diário do Covid-19, que existe um caso suspeito em Paraíso das Águas.





O resultado do exame deve ser divulgado na manhã desta terça-feira (14).





É importante que a população fique atenta e mantenha os cuidados necessários para evitar a contaminação, como por exemplo, permanecer o isolamento social, o uso contínuo de álcool gel e lavar bem as mãos.





Por Fernando Brito