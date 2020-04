Corpo de adolescente é encontrado enrolado com fita na fronteira

O caso aconteceu em uma cidade paraguaia vizinha de Bela Vista (MS)

©ARQUIVO PESSOAL

Familiares identificaram como sendo Edson Ramón Rotela Gonzalez, de 17 anos, a pessoa assassinada e que teve o corpo enrolado com fita adesiva e depois foi jogado ás margens da Ruta PY 03 na localidade de Laguna Pasillo, na periferia de Bella Vista Norte cidade paraguaia ao lado de Bela Vista em Mato Grosso do Sul.





De acordo com o médico legista Marcos Prieto, Edson foi morto com pelo menos 3 tiros na cabeça. Depois de morto os assassinos “embalaram”, o corpo do jovem e jogaram às margens da rodovia.





A Polícia Nacional do Paraguai já ouviu familiares da vítima e está investigando o caso. Policiais que cuidam do caso preferiram não falar em hipóteses para o crime, para não prejudicar a investigação.





Por Antônio Coca/Tempo MS News