PANDEMIA| Idosa de 70 anos pode ser o 2º caso de Covid-19 em Sidrolândia

Isolada no hospital Elmíria Silvério Barbosa, o caso pode ser o 1º de contágio comunitário na cidade.

Idosa esta isolada no hospital Elmíria Silvério Barbosa ©ILUSTRAÇÃO

Está internada, em isolamento, desde ontem no Hospital Elmíria Silvério Barbosa, uma idosa de 70 anos que está com sintomas do coronavírus. A noite deve sair o resultado do exame e se for positivo, será o segundo caso de coronavírus em Sidrolândia.