PANDEMIA| Campo Grande chega a 58 casos de coronavírus com mais dois pacientes na UTI

Ontem, a Capital registrou dois primeiros óbitos pela doença e consolidou transmissão comunitária

Três novos casos de coronavírus foram registrados em Campo Grande. Com isso, são 58 paciente infectados pela doença na Capital e 118 em Mato Grosso do Sul. De acordo com o boletim divulgado na tarde desta terça-feira pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), 51 casos suspeitos são investigados.





Ontem, a Capital teve as duas primeiras mortes por Covid-19, envolvendo idosas de 63 e 71 anos. Os casos consolidaram a situação de transmissão comunitária, ou seja, quando já não se sabe mais a origem da contaminação.





Nove pacientes com casos confirmados de coronavírus estão internados, sendo dois em enfermaria. O restante ocupa leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e respira com ajuda de ventilação mecânica.





De ontem para hoje ficaram em situação considerada grave um idoso de 74 anos e um homem de 51 anos. Do total de contaminados na Capital, desde o primeiro registro da doença, a maior parte, 18, estão na faixa de idade entre 30 e 39 anos.





Até a manhã de hoje, o Estado havia registrado 115 casos pela doença em 15 municípios, sendo quatro morte. No Brasil, o número de óbitos já ultrapassa os 1,3 mil.





Por Tainá Jara