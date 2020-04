Efeito da pandemia: rede Ibis de hotéis fecha duas unidades e demite 70 em Campo Grande

Na Capital são cerca de 7 mil trabalhadores em hotéis, bares e restaurantes

As duas unidades do hotel Ibis em Campo Grande fecharam suas portas devido a pandemia do coronavírus (Covid-19), já que as atividades tiveram de ser reduzidas. Cerca de 70 funcionários foram demitidos das unidades.





Ainda outros quatro hotéis estão com as atividades suspensas trabalhando com número reduzido, segundo o presidente do sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes e Bares em Campo Grande, Hélio Amâncio. O presidente ainda relatou que mais um hotel fez o pedido nesta terça-feira (14) de rescisão contratual de 10 funcionários.





“A tendência é piorar já que nosso segmento é o último a conseguir se reerguer, isso, se os empresários conseguirem”, disse Hélio. Na Capital são aproximadamente 7 mil trabalhadores na área.





Tentamos contato com a rede Ibis da Capital, e fomos informados que a assessoria que cuida de todas as informações de toda rede nacional retornaria, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta.





Em nota, a rede de hotéis aformou que continua monitorando a situação. Confira a nota na íntegra:





Em resposta ao coronavírus COVID-19, os hotéis ibis Campo Grande e ibis budget Campo Grande tomaram a difícil decisão de suspender temporariamente todas as operações. Nossa prioridade ainda é a segurança, a saúde e o bem-estar de nossos hóspedes e membros da equipe. Continuamos a monitorar a situação local e globalmente e forneceremos atualizações adicionais quando disponíveis. Nossos pensamentos permanecem com todos os afetados por esse evento no mundo.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo