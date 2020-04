PANDEMIA| Aumentam para 53 casos do novo coronavírus em MS e Saúde apela para população ficar em casa

Não é o momento de receber visitas e só se deve sair se necessário, alertou secretário

Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende Mato Grosso do Sul registrou até esta quinta-feira (2) 53 casos confirmados de coronavírus, conforme boletim apresentado nesta tarde pela Secretaria de Estado de Saúde. O número representa um acréscimo de 2 casos sobre o total anunciado na quarta-feira (1º), quando foram confirmados 51 pacientes com a Covid-19.





O secretário estadual de Saúde Geraldo Resende apresentou gráfico de geomonitoramento da população, que comprova o aumento da circulação de pessoas nesta semana e fez um alerta. “Na semana passada, eram cerca de 50% das pessoas dentro de casa. Nesta semana, tivemos um aumento. Então eu faço um apelo. Fiquem em casa. Como pai, esposo e irmão, eu preservo a minha família e vocês precisam preservar a de vocês. Só sair se necessário, em último caso”, pediu.





Resende lembra que São Paulo dobrou a quantidade de casos nesta semana e pediu para que a população siga a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) para ficar em casa. “Na semana que vem, teremos novo monitoramento e precisamos baixar a quantidade de pessoas nas ruas”.





O estudo apresentado pelo governo do Estado é do médico infectologista Júlio Koda. “Como secretário eu também preciso preservar a vida de mais de 2,7 milhões de sul-mato-grossenses e digo a vocês para ficarem em casa. A melhor vacina contra o coronavírus é o isolamento social”.





A secretária-adjunta de Saúde, Christinne Maymone, alertou que os jovens adultos são os mais contaminados no Estado com o Covid-19. “Portanto, fiquem atentos. Não é o momento de fazer churrasco em casa, receber visita, compartilhar narguilé. É preciso ter consciência e fazer o isolamento com a sua família apenas. Não é para receber gente de fora em casa”.





Boletim





Segundo o boletim da SES, o Estado registrou nesta quinta-feira 607 notificações, com 53 casos confirmados e 515 descartados, além de 11 excluídos. Os registros confirmam uma morte até aqui –anunciada na terça, de Eleuzi Nascimento, de 64 anos, moradora de Batayporã (a 312 km de Campo Grande), que foi internada em Nova Andradina e transferida para Dourados, onde faleceu. A paciente teve contato com uma parente, que vive na Bélgica, que teve confirmação de coronavírus. Os dois novos casos são de Batayporã, contato com a paciente infectada e em Dourados, por viagem realizada a São Paulo e Paraná.





Christinne anotou, porém, que o total de casos da doença no Estado duplicaram na comparação com os últimos 7 dias –em 25 de março, eram 25 os pacientes com confirmação da Covid-19. “Como podem observar, os casos cresceram na última semana, duplicando na última semana. Tivemos uma média de 7 dias para duplicar o número de casos confirmados”, apontou ela.





Fonte: Midiamax Por: Evelin Cáceres