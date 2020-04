Município de Selvíria terá sistema de esgoto

Prefeito visitou o local onde deverá ser construída a Estação de Tratamento

Cidade de Selvíria ©DIVULGAÇÃO

O município de Selvíria vai receber as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário. O empreendimento será viabilizado com recursos do Programa Avançar Cidades, no valor de R$10,2 milhões. O município ainda não tem sistema de tratamento de esgoto público.