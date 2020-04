A troca de um carro é um processo que envolve uma série de cuidados importantes para não fazer uma escolha errada.

Comprar o primeiro veículo é sempre um marco na vida, sendo uma grande conquista. Depois de curtir o tempo que passou com ele, a hora de trocar é sempre uma preocupação.





Mesmo que o veículo seja bom, chega um ponto em que a troca é necessária. Seja pelas necessidades que mudaram ou por muitos problemas técnicos, analisar todos os pontos com cuidado é necessário na hora de trocar seu carro.





Para que fins você usará mais o veículo, se é somente para você ou para sua família, se vale a pena adquirir um carro novo ou se um carro usado será um bom custo-benefício, essas e outras questões são essenciais de serem revisadas quando trocar de carro.





Qual a melhor hora para trocar de carro?





Um dos fatores que mais faz diferença na hora de trocar de carro, é a mudança de necessidade. A chegada de um bebê, por exemplo, ou a necessidade de um carro mais confortável para viagens são motivos que podem indicar que seu carro atual não está mais atendendo suas necessidades.





Outro fator é mecânico, quando o carro já apresenta gastos significativos para manter sua manutenção. Se os gastos com a manutenção estão aumentando, podem significar que o tempo de uso do veículo está se tornando um fator desfavorável.





Carro novo x seminovo





Comprar um carro novo significa não ter que se preocupar tanto com avaliação mecânica, pois eles têm a quilometragem zerada. Os carros novos são mais caros que os seminovos, por motivos óbvios, então optar por um modelo zero significa se planejar para gastar um pouco mais. Mas existem mais pontos a se analisar:



Escolher modelo, se ele atende as suas necessidades e de sua família;



Verificar os itens inclusos de fábrica e os opcionais;



Pesquisar o quanto o carro deprecia ao longo do tempo;



Pesquisar os custos de manutenção, caso necessário.

Para quem optou por um carro seminovo, é necessário analisar primeiro as condições mecânicas do veículo. Além disso, existem mais pontos a se analisar:



Verificar se a documentação do veículo está em dia;



Se foi modificada a estrutura do veículo;



Condições da lataria;



Condições elétricas e de outros sistemas.

Escolha entre financiamento e consórcio





Outro fator a se considerar ao trocar de carro é considerar como conseguir comprar um carro , ou seja, o tipo de pagamento que será realizado. Se você não tiver em conta o valor integral do veículo, você tem dois modos a se escolher: o financiamento e o consórcio.





O financiamento consiste em dar uma entrada e parcelar o restante do valor do veículo, com aplicação de juros, retirando o veículo no momento da compra. Nesse modo, o carro fica alienado à instituição bancária até a quitação do financiamento.





Neste modo, o cliente está sujeito a análise de crédito, tendo taxas de juros mais altas no caso de clientes com inadimplência.





O consórcio é uma alternativa para quem costuma planejar antecipadamente, antes de necessitar troca de carro. Neste modo, o cliente começa a pagar as parcelas antes e só retira o carro depois.





Se comparado com o financiamento, o valor final pode ser até três vezes menor, por somente ter uma taxa administrativa somada ao valor parcelado do carro.





Seguindo esses cuidados, você não terá problema na troca do seu carro.





Por: Andreia Silveira, do site Smartia.com.br