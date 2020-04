MUNDO NOVO| PSD ganha três vereadores, suplente e ex-vereador no Município

O Partido Social Democrático (PSD) de Mundo Novo, que antes não tinha nenhuma representatividade na Câmara Municipal, ganhou reforço ao time pessedista, com filiações importantes e de vários segmentos no município.





O presidente da Câmara, vereador Paulo Lourenço, o vice presidente Wagner Correia - Vavá e a 2º secretária Rosemary de Moura, agora integram o grupo de vereadores que irão representar o PSD no Legislativo.





Também tiverem suas filiações abonadas recentemente, o presidente do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (SIMTED), professor João Batista, e da presidente do Sindicato dos Servidores Municipal (SINSERV) professora Cláudia Tavares. O PSD também ganhou filiados políticos importantes, o primeiro suplente de vereador Piscuila, e o ex-vereador Alexandre da Copagril.





O partido em Mundo Novo é presidido pelo vereador Vavá, que pontua as fortes possibilidades de candidatos dentro do PSD. " A sigla que antes não tinha representatividade no município, hoje conta com três vereadores, e uma lista com centenas de filiados. O PSD tem bons nomes para uma disputa na chapa majoritária, o vereador Paulo Lourenço, Silvio da conveniência e Carlinhos Molina são nomes citados para uma candidatura a prefeito, assim como eu, estou me colocando a disposição do partido para uma pré-candidatura a prefeito. Ainda é cedo para apontarmos com certeza o pré-candidato a prefeito do partido, tudo será resolvido na hora certa", explica.





Vavá comentou que estão sendo realizadas várias conversas para passar as novas regras válidas para a eleição municipal de 2020, e que conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), estão tomando os devidos cuidados, as reuniões estão sendo todas online, via WhatsApp.





ASSECOM