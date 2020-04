Mulher é assassinada no lugar do marido, atingida por dois tiros na cabeça

O esposo tentou dirigir até o hospital, encontrou as equipes de socorro no caminho, mas ela não resistiu

A vítima estava no Celta com o marido quando foi atingida pelos disparos ©Henrique Kawaminami

Uma mulher de aproximadamente 22 anos foi morta com dois tiros na cabeça após atentado no Jardim Noroeste, na tarde desta quinta-feira, 2 de março, em Campo Grande. Para a polícia, o verdadeiro alvo do crime era o marido da vítima. Buscas pelos autores são feitas na região.





Conforme informações preliminares, a vítima e o marido estavam em um Chevrolet Celta, na proximidade da Rua Ataúlfo Paiva, quando foram alvos dos disparos. A mulher estava no banco de passageiro e acabou ferida por dois tiros na cabeça.





Desesperado, o marido da jovem tentou dirigir até uma unidade de saúde da Capital. No meio do caminho, na Avenida Ministro João Arinos, foi interceptado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), acionadas por testemunhas.





A vítima foi retirada do carro e recebeu os primeiros atendimentos na margem da avenida, mas não resistiu ao ferimento. Cinco equipes da Polícia Militar, sendo duas do Batalhão de Choque, foram ao local, ouviram o marido da vítima e saíram em busca dos autores, que estavam em uma motocicleta.





Para a polícia, a principal hipótese é de que a mulher foi ferida no lugar do marido, por engano. Ele teria deixado há prisão há dois meses. Detalhes sobre os possíveis a autores não foram repassados para a imprensa. Perícia e Polícia Civil já foram chamadas para ir até o local.













Fonte: campograndenews

Por: Geisy Garnes e Liniker Ribeiro