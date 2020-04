Estado atende deputado Renato Câmara e Hospital Regional de Dourados será referência para atender casos de Covid-19

Proposta apresentada por Renato Câmara será implementada e Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados será transformado em referência para atendimento a pacientes com coronavírus ©DIVULGAÇÃO/ARQUIVO

O governo do Estado anunciou na manhã desta quinta-feira (2) que o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados (antigo São Luis) será transformado em unidade referência para receber os casos identificados de coronavírus na macrorregião de Dourados, que é formada por 33 municípios. A medida atende ao pedido apresentado há duas semanas pelo deputado estadual Renato Câmara (MDB).





Conforme o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, o hospital será adaptado e vai oferecer 32 leitos para assistência aos pacientes diagnosticados com coronavírus, principalmente para atender as pessoas que não necessitarem de tratamento de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).





Renato Câmara destacou que o anúncio do governo do Estado traz um pouco mais de tranquilidade à população de Dourados e região, diante do avanço do vírus nos últimos dias. Segundo o emedebista, é de fundamental de importância Dourados contar com um espaço específico e de referência para acolher exclusivamente os pacientes que apresentarem os sintomas do coronavírus, oferecendo assistência médica especializada e a realização de exames. Até o momento, a Secretaria Estadual de Saúde utilizava o Hospital da Vida e HU (Hospital Universitário) como unidades de referência para o acolhimento dos casos suspeitos de coronavírus.





“Estamos procurando ajudar no que é possível e ficamos felizes pelo governo do Estado implementar essa proposta do nosso mandato. Acredito que com a utilização do Hospital Regional de Cirurgias, a macrorregião de Dourados passa a contar com uma estrutura mais ampla e específica para receber esses pacientes com coronavírus, sem sufocar ainda mais o HU e o Hospital da Vida, que já trabalham com suas capacidades máximas de atendimento, e sem colocar em risco de contaminação os pacientes internados neste hospitais com outros problemas de saúde”, enfatizou Renato Câmara.





Por: Henrique de Matos