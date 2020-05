Movimento Abril Verde encerra com alerta aos motoristas da BR-163

Mensagens alusivas à prevenção de acidentes de trabalho foram veiculadas em 18 painéis eletrônicos ao longo da principal rodovia federal de Mato Grosso do Sul, com 845 quilômetros de extensão

Desde o dia 20 de abril, motoristas profissionais e demais usuários do trecho da BR-163 que corta Mato Grosso do Sul são orientados a investirem na proteção à saúde e à segurança como melhor percurso para se evitar acidentes de trabalho. A campanha, articulada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Getrin-24, formado por diversas instituições públicas, entre elas o Ministério Público do Trabalho, com a concessionária CCR MSVia ficou exposta até esta quinta-feira (30).





A mensagem “Previna acidentes no ambiente de trabalho” iluminou 18 painéis eletrônicos espalhados pelos 845 quilômetros da principal rodovia federal do estado, que cruza o território de norte a sul, iniciando no Município de Mundo Novo, na divisa com o Paraná, e finalizando no Município de Sonora, na fronteira com o Mato Grosso.





Movimento





O Abril Verde é uma das iniciativas do Ministério Público do Trabalho que alerta para a responsabilidade de empregadores e empregados em observar dispositivos legais, normas sanitárias e regulamentadoras voltados ao alcance de um meio ambiente de trabalho saudável e seguro.





Este ano, o foco das iniciativas esteve nos serviços considerados essenciais à manutenção da vida e nas emergências para assegurar o enfrentamento à pandemia de Covid-19, com maior atenção aos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao novo coronavírus e no abastecimento das necessidades primárias da população, como os motoristas de transporte de mercadorias.





A precarização do trabalho e a vulnerabilidade ao estresse e ao sofrimento psíquico são alguns dos desafios diários enfrentados pelos profissionais dessas categorias e que podem contribuir para o aumento de riscos à integridade física e mental deles, repercutindo em maior número de acidentes e de doenças ocupacionais.





Desde os primeiros casos confirmados da doença no Brasil, o MPT vem divulgando notas técnicas e recomendações de boas práticas a serem implementadas durante esse período, baseadas em orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e de outros órgãos de regulação e pesquisa nacionais e internacionais. O objetivo é reduzir impactos e proteger trabalhadores nos diferentes setores.





A cada ano, mesmo sem uma pandemia como a que vivemos agora, milhões de trabalhadores se acidentam em todo o mundo e milhares morrem no exercício do trabalho. Conforme dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, no Brasil, um trabalhador formalmente registrado morreu em razão de acidentes de trabalho a cada 3h43 minutos no período de 2012 a 2018. Ainda de acordo com o Observatório, a cada 49 segundos ocorre um acidente laboral no país.





A situação dos profissionais da área da saúde em Mato Grosso do Sul já era preocupante mesmo antes do novo coronavírus. Recente levantamento feito com base na Comunicação de Acidente de Trabalho (Concat), da Previdência Social, aponta que os técnicos em enfermagem estão entre as ocupações com mais acidentes de trabalho no estado – no ano passado, foram registrados 412. A categoria fica atrás apenas dos alimentadores de linha de produção, que somaram 544 acidentes em 2019.





Por que o mês de abril?





Além do Dia da Saúde ser comemorado em 7 de abril, o dia 28 de abril é marcado pelo Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. A data foi escolhida em razão de um acidente que vitimou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. No Brasil, em maio de 2005, foi promulgada a Lei nº 11.121, criando, na mesma data, o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.









Fonte: Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul