Médicos apontam que canabidiol pode melhorar o sistema imunológico

Com o mundo todo vivendo preocupações constantes por causa do novo coronavírus, um dos maiores desejos da população é aumentar a imunidade para ajudar na prevenção contra a doença. Isso fica claro ao vermos o aumento na procura por laranja , fonte de vitamina C, que age diretamente no sistema imunológico. Porém, essa imunidade também pode vir de onde menos esperamos: a cannabis.





medicamentos a base de canabidiol já são regulamentados no Brasil, de acordo com várias normas da Anvisa. A cannabis, popular maconha, é uma planta que possui diversos componentes, conhecidos como canabinoides. Entre eles está o canabidiol, muito conhecido por seu uso medicinal e por auxiliar no tratamento de diversas doenças, e encontrado principalmente no cânhamo. Por isso, os no Brasil, de acordo com várias normas da Anvisa.





Um dos benefícios pouco conhecidos do canabidiol, mas que gera mais interesse nos dias atuais, é a melhora que ele pode causar no sistema imunológico. Isso porque a cannabis pode agir no organismo como um antimicrobiano natural. Algumas importantes pesquisas sobre essa relação apareceram durante a epidemia de H1N1, em 2009. Naquela época, alguns médicos já apontaram os possíveis benefícios do canabidiol na prevenção e redução dos riscos da doença.





Outro ponto importante do canabidiol diz respeito à diminuição do risco de morte de um paciente no caso da contração de algum vírus. Porém, neste caso, não há nenhum estudo que comprova a relação, mesmo que pesquisas anteriores indicam que o canabidiol pode sim reduzir os casos letais por conta de suas propriedades.





A explicação é a seguinte: quando pegamos alguma doença causada por vírus, o sistema imunológico começa a atacar fortemente o intruso no corpo, causando as inflamações que nos fazem sentir os sintomas. Essa inflamação, em casos extremos, pode começar a matar as nossas células e, consequentemente, levar alguns órgãos a falência. Quando a inflamação foge do normal, o nosso corpo começa a liberar substâncias conhecidas como endocanabinoides, que servem para acalmar o sistema imunológico e reduzir os riscos da infecção.





O canabidiol é muito parecido com esses endocanabinoides que estão em nosso corpo. Então, caso a inflamação causada seja muito grave, a ponto do nosso corpo não conseguir produzir endocanabinoides em escala suficiente, os medicamentos a base de cannabis podem suplementar o nosso corpo e ajudar neste processo de reduzir o trabalho do sistema imunológico e amenizar os efeitos da doença.





especialistas britânicos já cravaram que a procura pelo canabidiol pode aumentar repentinamente durante a pandemia, tendo em vista as suas propriedades antivirais, anti-inflamatórias e antibacterianas. Se você quiser saber mais sobre o canabidiol e suas propriedades medicinais, clique aqui. Mesmo sem evidências de que isso se aplicaria a Covid-19, por ser uma doença totalmente nova e pouco conhecida pela comunidade científica,