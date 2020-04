Líder do Governo pede urgência e Assembleia aprova promoção de músicos da PM

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou nesta manhã (8) o projeto de Lei 27/2020, de autoria do Poder Executivo, que Organiza o Quadro de Oficiais Especialistas Músicos da Policia Militar.





A proposta foi aprovada na CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) e entrou na Ordem do Dia em regime de urgência a pedido do líder do Governo na Casa, deputado Gerson Claro (PP). O projeto passou em plenário com 19 votos favoráveis, após acordo de lideranças.





O texto estabelece regramentos idênticos àqueles destinados a praças combatentes (QPPM) para ingresso no Quadro de Oficiais Especialistas Músicos da Polícia Militar, mediante a seleção dos Subtenentes PM Músicos, que preencham os requisitos estabelecidos em lei.





Na prática, Subtenentes do Corpo Musical poderão realizar o mesmo curso de formação dos Subtenentes do Quadro de Combatentes, proporcionando ascensão na carreira.





“Trata-se de uma reivindicação muito antiga da categoria. Uma proposta que corrige uma distorção, uma injustiça que impedia a promoção dos músicos, que exercem papel importante não apenas na área cultural, mas em todo o setor da segurança pública”, comentou Gerson Claro.





Isso porque, a partir do curso de formação, os subtenentes do Corpo Musical poderão também ser aproveitados, de forma eventual, em atividades de policiamento ostensivo, o que fortalece como um todo a prestação de serviços pela Polícia Militar.





CORONAVÍRUS





A sessão desta manhã da Assembleia Legislativa aconteceu de forma remota, por meio de aplicativo de videoconferência. Foi transmitida ao vivo pelo canal 9 da NET e pelo YouTube.





O procedimento foi adotado devido à preocupação com a disseminação do novo Coronavírus. Os deputados estaduais trabalham em casa enquanto aprovam novas leis para dar suporte ao Governo do Estado neste momento de pandemia.





O Ministério da Saúde recomenda que não ocorram reuniões presenciais, restrição que obrigou a reconfiguração dos trabalhos na Casa de Leis.





Por: Fernanda Fortuna