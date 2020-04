CCR MSVia informa| Na BR-163/MS, os caminhoneiros têm vários pontos de apoio com kits de alimentação, higienização de cabines e orientação

Ações da CCR MSVia desenvolvidas com parceiros acontecem em vários pontos da rodovia

A CCR MSVia tem disponibilizado aos caminhoneiros algumas facilidades para ampliar a segurança e o conforto de suas viagens pela BR-163/MS. Está sendo feita distribuição de kits de higiene e alimentação em cinco postos avançados da rodovia, com exames clínicos (veja relação abaixo), oferta de dispositivos eletrônicos de pedágio sem taxa de adesão nas praças de pedágio e ações de higienização de cabines de caminhões em Campo Grande (pela manhã) e Dourados (à tarde).





Distribuição de kits de higiene e alimentação- A Concessionária mantém postos de atendimento especial em 5 das 17 Bases Operacionais do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) que contam com suporte avançado. Nesses locais, escolhidos estrategicamente, estão sendo oferecidos exames médicos, orientação sobre cuidados com o Covid-19 e distribuição e kits de higiene e alimentação. São eles: km 128, Naviraí; km 331, Rio Brilhante; km 478, Campo Grande; km 629, São Gabriel do Oeste e km 778, Coxim.





Distribuição de TAGs - Todas as praças de pedágio da BR-163/MS estão oferecendo aos caminhoneiros dispositivos eletrônicos de passagem nas cabines automáticas (sem a necessidade de contato com os arrecadadores), os chamas TAGs, sem pagamento de taxa de adesão e com três meses de gratuidade de taxas. Os caminhoneiros devem se informar nas praças: P1 – Mundo Novo (km 28,2); P2 – Itaquiraí (km 113,2); P3 – Caarapó (km 227,9); P4 – Rio Brilhante (km 313,7); P5 – Campo Grande (km 432,1); P6 – Jaraguari (km 533,8); P7 – São Gabriel do Oeste (km 603,4); P8 – Rio Verde de Mato Grosso (km 703,5) e P9 – Pedro Gomes (km 817,8).





Higienização de cabines e kits de alimentação e higiene - Continua a higienização de cabines de caminhões com produtos hospitalares nos postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizados em Campo Grande e Dourados. As ações integram a mobilização nacional do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e desenvolvem-se em postos da PRF do km 455 Sul, Campo Grande (das 9h30 às 13h30), e PRF do km 267 Sul, Dourados (das 14h às 18h). Durante as ações, o SEST SENAT oferece kits de higiene e alimentação aos motoristas.





Todas as ações estão sendo informadas aos usuários pelos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) localizados ao longo da rodovia.





ASSECOM