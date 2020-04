HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (4)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua passará boa parte do sábado no setor mais afinado com sorte, lazer e descontração e, apesar da pandemia de coronavírus, o dia é mesmo indicado para você se divertir. Procure atividades que possa fazer em casa ou até mesmo um encontro virtual com os amigos, mas abra os olhos para não perder a mão nos gastos e correr o risco de estourar a conta bancária: evite excessos. Os astros pedem leveza e avisam que o momento é ideal para fazer o que gosta. Vênus, em trígono com Saturno, fortalece os laços de afeto nos relacionamentos ao mesmo tempo em que realçam o seu companheirismo e vontade de ser útil. No amor, é possível que conheça alguém de forma inesperada e essa pessoa tem tudo para entender sua cabeça e seu coração. Não hesite para embarcar nesse romance. Na relação a dois, o modo de seu par dizer “eu te amo” será proporcionando segurança e conforto a você. Ao dormir, talvez tenha sonhos muitos reais ou premonitórios nesta noite.





Touro - 21/04 a 20/05





Os assuntos domésticos e os interesses do universo familiar vão mover seu signo neste sábado. A companhia dos parentes e das pessoas mais íntimas vai trazer acolhimento e sensações boas ao seu coração. Na parte financeira, sua habilidade para administrar e conseguir o melhor com os recursos que possui estará superativada. Vênus, em sua Casa do Dinheiro, aguça seu senso de pertencimento, seus dons e também influencia suas relações pessoais. Seu astro pede um programa com amigos - mesmo que virtual - que seja enriquecedor, agregue valores e informações. Na paixão, há chance de encontrar alguém antenado com suas ideias e iniciar um namoro. À noite, a Lua migra para a sua Casa da Conquista, revelando seus encantos e destacando seu charme taurino. Romance firme e forte. Sexo intenso e prazeroso.







Gêmeos - 21/05 a 20/06





Você vai começar o dia com mil planos em mente. A energia das estrelas está voltada para os contatos e a vida social, portanto, parar em casa pode ser um desafio hoje, mas lembre-se da necessidade de isolamento social para evitar contágio e disseminação do coronavírus. Vênus troca excelente aspecto com Plutão e dá sinal verde para você investir em seu visual. Cuide de sua beleza, arrisque nova cor ou corte de cabelo, mude algo em sua aparência. Como você vai atrair atenções e olhares, tem mais é que se aproximar daquele crush que mexe com os seus sentidos: aproveite a manhã e a tarde para se jogar na paquera. No entanto, o clima tende a mudar à noite, pois a Lua migra para o fundo do Céu do seu Horóscopo e briga com o astro do amor, inibindo o seu comportamento. No relacionamento conjugal, é hora de deixar a seriedade de lado e buscar um programa divertido para você e sua cara-metade.









Câncer - 21/06 a 21/07





Vênus e Saturno se harmonizam no céu, duplicam seu poder de sedução, protegem suas relações pessoais e convidam você a se lançar em novas experiências. Eles também aguçam seu senso de valor e reforçam a sua autoestima, estimulando você a se colocar em situações de destaque. No início da noite, a Lua ingressa em sua 3ª Casa Astral, iluminando sua energia mental, inteligência e habilidade para se expressar. Porém, logo em seguida a Lua entra em atrito com Vênus e traz desafios para o amor. A paquera pode rolar bem discretamente e talvez seja com alguém comprometido - vá devagar e pegue leve. Na união, seu brilho pessoal pode ser motivo de ciúmes do(a) companheiro(a). Na cama, evite abordar assuntos polêmicos com o par.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite a parte da manhã para cuidar dos seus interesses e agilizar as suas atividades. Ocupar-se com arrumações pode ser uma ótima opção para arejar o pensamento. Enquanto você organiza seus armários e gavetas, suas ideias vão fluir naturalmente e questões em aberto devem ficar mais claras, favorecendo a tomada de decisões. É possível que tenha insights e uma boa solução para um problema poderá surgir. Vênus, em paz com Saturno, incentiva as aproximações afetivas e alguém que enxerga como amigo(a) é capaz de fazer seu coração disparar. À noite, os astros apontam interesse por alguém que disputará o centro das atenções com você: não descarte tensões. No romance, altos e baixos. Faça pequenos movimentos para reacender a paixão e trazer alegria ao relacionamento conjugal. Clima romântico no sexo.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua vai infernizar o seu astral o dia inteiro e recomenda mais atenção com o seu bem-estar. Uma parte sua pede para ficar quieta, meditar e refletir. Em vez de se encher de deveres e obrigações, talvez seja melhor desacelerar o ritmo e se dar ao luxo de curtir um pouco de preguiça. Só que você também pode sentir necessidade de ter pessoas em volta para conversar e partilhar experiências - se este for o caso, apele para as redes sociais. É hora de equilibrar seus anseios, poupar energias e fazer bom uso do seu tempo. Vênus, em harmonia com Saturno, ajudará você a valorizar e lapidar seus relacionamentos. No início da noite, a Lua começa a brilhar em seu signo, elevando sua sensibilidade e seu carisma. Você estará mais popular e terá surpresas na paquera. Na vida a dois, diversão garantida com o par. Juntinhos, podem saborear uma noite divertida com jogos, música e dança.





Libra - 23/09 a 22/10





O jeito sociável e receptivo do seu signo vai dar as cartas e o sábado será ideal para trocar ideias com as pessoas queridas - aproveite as facilidades da tecnologia para isso. Os astros pedem muita conversa leve com os mais íntimos e o dia favorece almoço em casa com quem mora com você. Tire folga de preocupações, pare um pouco de pensar no futuro e aproveite essa pausa para relaxar. Vênus e Saturno, em aspecto positivo, prometem uma fase de estabilidade na paixão. Se está só, poderá se interessar por alguém mais conservador, sério e introspectivo. Com o par, terá disposição para buscar objetivos em comum e planejar algo que os dois queiram muito, seja uma viagem ou uma aquisição material para o casal. Todavia, não crie muitas expectativas à noite, pois a Lua vai entrar em sua 12ª Casa Astral e essa vibração pode mexer com os seus ânimos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Bom momento para focar no que sabe, valorizar sua vocação e mostrar do que é capaz. Suas qualidades estarão mais expostas e visíveis por causa da influência lunar. Tire proveito do seu prestígio profissional. Outros astros que vão contribuir com os seus interesses são Vênus e Saturno. Hoje eles formam trígono exato e são sinal verde para o seu signo resolver impasses, crises e pendências. O sábado ainda é indicado para cuidar do corpo e da saúde como um todo. Pode fazer um dia de dieta detox, com meditação, preces e limpeza do quarto ou da casa onde mora. No amor, que tal uma aproximação virtual com o crush? Se estiver em um relacionamento estável, talvez seja melhor manter a rotina de finais de semana. Sexo com muita conversa. Porém, a Lua estará tensa à noite e avisa: tenha cautela com críticas e exigências.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua e o Sol circulam em signos de Fogo, do mesmo elemento de sua essência, trazendo um aporte extra de vitalidade, descontração e vontade de se divertir. Paralelamente, Vênus e Saturno espalham energias positivas em signos do elemento Ar, destacando seu lado sociável, versátil e comunicativo. Você vai marcar presença e poderá fazer amigos com muita facilidade. Bons ventos sopram em favor da paixão e há chance de começar um relacionamento amoroso através de bate-papo com alguém que já conhece. Na relação conjugal, é um bom momento para conversar sobre os pontos que unem o casal e sustentam o romance, minimizando as diferenças e individualidades. Porém, a noite pode trazer instabilidades por causa de um atrito entre a Lua e Vênus: controle a sua franqueza e fuja de conflitos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Vênus sorri para Saturno, seu planeta regente, e traz ótimas vibrações para os seus assuntos profissionais e financeiros. Eles anunciam um momento oportuno para incrementar e ampliar seus ganhos e você terá sabedoria para avaliar, administrar e organizar seus interesses: conquistas estão a caminho. Esses e outros astros também favorecem a vida pessoal e revelam que a pedida para hoje é se cercar - mesmo que de forma virtual - com quem estima e te faz feliz. Na paquera, os astros avisam que você pode sentir atração por uma pessoa diferente das quais costuma se relacionar. A relação amorosa vai pedir mais privacidade, discrição e intimidade, com imaginação farta e corpos à vontade na cama.





Aquário - 21/01 a 19/02





Saturno vai ficar em seu signo até o final de junho e hoje o astro das responsabilidades troca figurinha com Vênus, elevando sua sorte, seu bom-senso e juízo. Os assuntos materiais e amorosos serão blindados por essa influência e você tem tudo para se dar bem: pode atrair uma graninha extra ou um novo crush. Hoje a Lua leonina deixa seu comportamento mais generoso, participativo e voltado para as pessoas do seu convívio. Seu jeito estará bastante comunicativo e você vai contar com disposição. Se estiver solteiro(a), surpresas podem rolar. À noite, a Lua atiça a sua sensualidade, mas alerta que há risco de se meter em situações enroladas.





Peixes - 20/02 a 20/03





O sabadão chega com a agenda cheia no trabalho e sua mente pode estar mais focada nos assuntos do cotidiano. Mas Vênus faz aspecto exato e harmonioso com Saturno e essa energia deve te trazer compensações, elevando seu equilíbrio emocional e sua maturidade. Convívio com parentes e pessoas mais experientes pode proporcionar bons momentos e conselhos preciosos. Hoje também não falta estímulo para reunir gente querida e amigos em torno de interesses em comum: é hora de partilhar ideias, projetos e informações - mesmo que de forma virtual. Vênus ainda favorece os s cuidados com a casa e, graças ao seu bom gosto, você pode deixar seu cantinho mais bonito e agradável. Namoro que começar neste dia tem chance devoluir para algo sério em pouco tempo. O relacionamento com o par passa por uma boa fase, com maior entendimento e ajuda mútua. Sexo sem preconceitos.







Por João Bidu