CCR MSVia informa| Neste sábado continua a higienização de cabines de caminhão com produto hospitalar na BR-163/MS

As ações do SEST SENAT, CCR MSVia e PRF prosseguem neste sábado (04) nos postos da PRF de Campo Grande (pela manhã) e Dourados (à tarde)

Neste sábado (04/04) prossegue a prestação de serviços de higienização de cabines de caminhões com produtos hospitalares nos postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizados em Campo Grande e Dourados. As ações integram a mobilização nacional do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). Colaboradores do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) da CCR MSVia oferecem orientação aos motoristas quanto aos cuidados contra o Covid-19 e fazem a higienização rápida das cabines dos caminhões com produtos hospitalares de limpeza.





As ações se desenvolvem na PRF do km 455 Sul, Campo Grande, e na PRF do km 267 Sul, Dourados (veja horários abaixo).





A mobilização do SEST SENAT envolve 130 pontos em rodovias em todo o território nacional. Equipes devidamente orientadas quanto ao cumprimento dos protocolos definidos por autoridades de saúde estão distribuindo produtos de higiene e de alimentação aos motoristas, principalmente aos caminhoneiros, que têm enfrentado dificuldades em razão das restrições impostas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais em todo o Brasil.





O SEST SENAT e a CCR MSVia estão sujeitos à obediência de decretos que determinam a suspensão de atividades e proíbem aglomerações de pessoas. Cumprir essas determinações é uma responsabilidade de todos para evitar a propagação do novo coronavírus. O presente momento exige cuidado para que se evite o agravamento do problema e não se coloque em risco a saúde de mais brasileiros.





Assim, para realizar a mobilização nacional e garantir a assistência a esses profissionais, uma série de medidas foi adotada como a intensificação do diálogo com autoridades públicas nas diferentes instâncias; a construção de protocolos de atendimento, necessários para proteger a saúde dos motoristas e dos colaboradores da instituição; e a mobilização de uma ampla rede formada por outras entidades e empresas, para a aquisição de sabonete, álcool em gel, refeições e lanches prontos para serem distribuídos aos motoristas que estão nas estradas.





Serviço





Mobilização Nacional SEST SENAT na BR-163/MS





Posto da PRF Campo Grande - Km 455 Sul





Horário: das 9h30 às 13h30





Posto PRF Dourados - Km 267 Sul





Horário: das 14h às 18h





ASSECOM