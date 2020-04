Homem que teve 90% do corpo incendiado pela esposa morre no hospital

O incêndio ocorreu no dia 26 de fevereiro em um assentamento de Dois Irmãos do Buriti

Cômodo foi destruído pelo fogo ©DIVULGAÇÃO

Depois de 45 dias internado com 90% do corpo queimado, Jerônimo do Nascimento Alves, 43 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande neste domingo (12). O incêndio ocorreu no dia 26 de fevereiro em um assentamento de Dois Irmãos do Buriti, distante 83 quilômetros de Campo Grande. A esposa de Jerônimo, Catharina Luíza Martins, 48 anos, é suspeita pelo crime.





Conforme boletim de ocorrência, durante o socorro, Jerônimo conseguiu contar aos policiais que estava deitado na cama, quando Catharina jogou gasolina em seu corpo e ateou fogo. Ela chegou a ligar para o Corpo de Bombeiros e fugiu em seguida.





Indagado sobre o fato, a vítima disse que a mulher não tinha motivo para ter cometido o crime. O cômodo onde Jerônimo estava ficou destruído. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Cristo Rei, mas devido à gravidade foi transferido à Santa Casa da Capital, onde morreu às 6h20 de ontem.





O paciente deu entrada na unidade no dia 27 de fevereiro com queimadura pelo corpo. Recebeu tratamento prolongado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), passou por cirurgias, porém o quadro evoluiu para choque séptico (geralmente causado por infecção bacteriana).





