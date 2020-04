‘Fique em casa’: PRF orienta nas estradas de MS durante feriado da Semana Santa

Não haverá campanha lançada nacionalmente, sendo apenas orientações aos motoristas

Devido a pandemia do coronavírus (Covid-19) em todo o país, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) não lançará neste ano campanha nas estradas brasileiras, como em anos anteriores. O foco será nas ações de combate ao coronavírus.





Segundo a assessoria da PRF, com a redução do número de veículos circulando nas rodovias brasileiras devido as orientações de quarentena e isolamento social, os policiais continuarão reforçando aos motoristas que tiveram de pegar a estrada sobre a importância de ‘Ficar em Casa’.





O trabalho que será feito neste feriado da Semana Santa será de reforço e manutenção de combate ao Covid-19, com o tema “Se puder fique em casa, mas se tiver de sair respeite as leis de trânsito”.





Números





A PRF registrou no período de 11 a 30 de março, uma redução de 24% no número de acidentes em todo o Brasil, se comparado ao mesmo período de 2019. Os registros caíram de 3.545 para 2.709. Os acidentes graves caíram de 907 no ano passado para 720 agora em março, uma redução de 21%.





Também teve queda de 26% no número de feridos, que passou de 4.006 para 2.961. Isso significa dizer que são 1.045 pessoas feridas a menos, que poderiam necessitar de atendimento hospital, e 1.045 leitos a mais para quem precisa ser tratado da Covid-19.





Por: Thatiana Melo