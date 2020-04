PANDEMIA| Sonora confirma mais 5 casos e faz número em MS subir para 95

Conforme a gerência municipal, os pacientes tiveram contato com outras pessoas infectadas e foram orientados a ficar em isolamento

O número de casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul saltou para 95 nesta quinta-feira (9), após a confirmação de cinco novos casos no município de Sonora, distante a 360 quilômetros de Campo Grande.





Em nota, a gerência municipal de saúde de Sonora informou que "tratam-se de casos que tiveram contato com pacientes infectados".





Ainda segundo a publicação, a equipe de saúde já fez um levantamento de todos os que tiveram contato com estes pacientes e estes também serão submetidos ao exame para detectar a doença.





“Ressaltamos que todos os pacientes foram orientados a ficar em isolamento social e serão monitorados por nossa equipe de saúde”, informaram.





A gerência municipal enfatizou ainda que todos os protocolos do Ministério da Saúde estão sendo seguidos no município e isto inclui a divulgação de informações sobre os casos. Eles reforçaram a orientação para as pessoas ficarem em casa, sem receber visitas, evitando aglomerações e intensificando a higiene das mãos.





Por telefone, a reportagem tentou contato o prefeito e a gerente de Saúde do município para saber quais outras medidas serão adotadas, mas as ligações não foram atendidas.





Por Maressa Mendonça