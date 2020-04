Filho mata pai a pauladas e tenta matar mãe gestante por negarem dinheiro para comprar pinga

Policiais militares fazem buscas em assentamento onde ocorreu o crime ©Adilson Domigos

Zico Benites Paulo, de 20 anos, é o principal suspeito de matar o pai, Vilson Paulo, de 41 anos e de tentar matar a mãe, de 37 anos, a pauladas, em Dourados. Segundo o boletim de ocorrência, os motivos do crime, seria porque os pais se negaram a dar dinheiro para o filho comprar pinga.





Logo após as autoridades terem realizado a perícia no local do crime, na noite deste sábado (4), em endereço na Comunidade Santa Felicidade, a Polícia Civil foi a até o Hospital da Vida para conversar com a mulher. Ela contou que estava em casa preparando o jantar para a família, quando o filho chegou e pediu dinheiro para comprar cachaça.





A mãe do acusado, que está gravida, se recusou a dar dinheiro ao rapaz. Em seguida ele pegou um pedaço de madeira e passou a agredi-la, principalmente na cabeça. Vilson Paulo, vendo a esposa ser agredida, tentou conter o filho, e também foi agredido com pauladas na cabeça. Após cometer os crimes, o acusado fugiu em direção ao Jardim Guaicurus.

Populares relataram à polícia que no barraco moravam o casal Marinalva e Vilson, Zico (filho de Marinalva), Liliane (convivente de Zico) e três crianças – sendo uma de aproximadamente 11 anos e outra de aproximadamente seis anos (não identificados e que seriam filhos das vítimas), além de um bebe filho de Zico.





As testemunhas contaram, ainda, que por volta das 18h40 ouviram uma discussão e em seguida Zico e a convivente correndo sentido a estrada que liga os bairros Estrela Verá ao Jardim Guaicurus.





Enquanto a perícia estava no local para fazer os levantamentos técnicos, foi observado que a alguns metros vinha um choro de criança. Nas imediações de um córrego, foi encontrada uma criança de aproximadamente 10 meses, enrolada em um cobertor nas imediações de um córrego.





Também durante as buscas pelo local foi localizada uma menina de aproximadamente seis anos , que dormindo no interior de um dos barracos.A outra criança mais velha ainda não foi localizada.





A mulher permanece internada no hospital com várias lesões pelo corpo. Zico, principal suspeito de matar o pai e tentar matar a mãe, continua foragido. O caso é investigado pela Polícia Civil de Dourados que faz buscas nas imediações.

©OSVALDO DUARTE





Fonte: Midiamax Por: Marcos Morandi