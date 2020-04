BATAGUASSU| Administração suspenderá aulas da rede municipal de ensino até dia 3 de maio

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) anunciou ontem, dia 3 de abril, durante mais uma reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus que suspenderá as aulas na rede municipal de ensino até o dia 3 de maio. A medida acompanha a decisão do Governo do Estado anunciada esta semana e tem como objetivo reduzir a aglomeração nas escolas a fim de controlar o avanço da Covid-19.





"O Estado suspendeu as aulas até começo do mês de maio. Vamos acompanhar essa decisão", comentou o prefeito, que é presidente da Assomasul. Durante o encontro realizado na sede do Clube da Melhor Idade, houve ainda a deliberação quanto a permissão de igrejas católicas e evangélicas realizarem cultos e missas, ato fixado como proibido no decreto nº 066/2020 em vigor no município.

©DIVULGAÇÃO "Houve um entendimento do Conselho de Pastores de Bataguassu (Compeb) para que se não fosse permitida a realização de cultos, que nós regulamentássemos então a quantidade de pessoas que poderão estar envolvidas na organização dos cultos on-line", comentou o gestor.





As igrejas, conforme decreto federal estão classificadas como serviços essenciais e por isso, podem permanecer com as portas abertas, porém, não podem realizar cultos ou missas. Os fieis podem frequentar os espaços sem que haja aglomeração de pessoas.





O novo decreto que manterá também as últimas práticas impostas pelo município como o toque de recolher no período das 21 às 5 horas (horário de Brasília) em combate ao Covid-19 será publicado na próxima segunda-feira, dia 6 de abril e valerá a partir do dia 7 de abril, terça-feira.





Ontem, dia 3 de abril, Caravina se reuniu com o secretariado municipal para tratar a respeito das contratações temporárias e estagiários. Novos posicionamentos também devem ser anunciados na próxima semana sobre o tema.





ASSECOM