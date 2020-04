Duas mulheres e adolescente de 17 anos mataram taxista, diz Polícia Civil

O trio estava na mesma casa, no Bairro Tiradentes, onde também foi achada arma do crime

Duas mulheres e um adolescente de 17 anos são os responsáveis pelo assassinato do taxista Luciano Barbosa, 44 anos, encontrado morto no domingo (26) em Campo Grande. Elas foram pressas e o rapaz apreendido em ação da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos), que assumiu o caso horas depois do registro no plantão policial.





A arma do crime estava na casa onde o trio morava junto, no Bairro Tiradentes, segundo as informações obtidas pela reportagem. Lá, com o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar, a equipe comandada pelo delegado Pablo Farias localizou a arma que, tudo indica, foi usada no crime. Estava escondida em uma máquina de lavar.





Com os três envolvidos, também foram encontrados os documentos da vítima e uma cápsula deflagrada pela arma usada pelos bandidos.





O adolescente apreendido, segundo apurou a reportagem, havia saído da Unei (Unidade Educacional de Internação) no dia 19 de março deste ano. Cumpriu medida de internação por dois roubos, ocorridos em janeiro e fevereiro deste ano.





O crime





O casal formado pelo adolescente e por uma das mulheres presas, segundo as investigações, pediu corrida com Luciano em aplicativo de transporte, por volta das 23h30 de sábado.





Era o último serviço de Luciano naquele dia e acabou com a morte do motorista.





No domingo de manhã, o corpo foi achado por volta das 10h30, na BR-262, próximo ao Bairro Indubrasil. O carro, um Volkswagen Virtus, foi encontrado a 15 quilômetros de distância, no Bairro Santa Emília. O automóvel estava sem os quatro pneus, abandonado.





A mulheres foram presas em flagrante e vão ficar na Defurv. O adolescente foi encaminhado para a DEAIJ. O delegado responsável vai detalhar as informações durante entrevista nesta manhã.





A morte do taxista provocou revolta na categoria e protesto. Representantes chegaram a ser recebidos pelo delegado Pablo Farias ontem e, nesta manhã, também foram chamados para apresentação dos resultados da investigação.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Marta Ferreira